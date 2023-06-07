Asgari ücret zammına ilişkin flaş tahmin! A Haber canlı yayınında psikolojik sınırı açıkladı: Bu rakamın üzerinde olmasını bekliyorum
Türkiye'de milyonlarca vatandaşlar artık asgari ücrete yapılacak ara zammın miktarını merakla beklerken, Başkan Erdoğan'ın "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklamasıyla gündem daha da hareketlendi. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin senaryoları değerlendirdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı yüzde kaç olur? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.
GÖZLER YENİ ASGARİ ÜCRETTE
Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.
Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ŞU AN İŞVERENE MALİYETİ 11 BİN 759 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında asgari ücrete yönelik tahminlerini paylaştı.
TEK TARAFLI BİR KONU DEĞİL
Asgari ücret hükümetin tek taraflı olarak belirleyebileceği bir mesele değil. 15 kişiden oluşan bir heyeti var bunun. 5'i işçi, 5'i işveren, 5'ide hükümet yetkilisi.
Sayın Cumhurbaşkanımız da duyurdu bu komite çalışmaya başlıyor. Temmuz ayında ilave bir zam yapılacak. 5 aylık TÜFE şu an belli ve haziran ayı rakamıyla zam da aşağı yukarı netleşecek.
ENFLASYON TAHMİNİ 19-20
Haziran'da da 19-20 arasında bir enflasyon ortalaması bekliyoruz. Bunun yanında geçinme endeksi olacak. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum da masada olacak. Genel ücretler seviyesi de yine konuşulacak.
YÜZDE 30 ZAM OLURSA 11 BİN
Taraflar yüzde 20'de anlaşırsa asgari ücret 10.208 lira, yüzde 25 zam olursa 10 bin 633 lira, yüzde 30'da ise asgari ücret 11 bin 58 liraya yükselecek.
PSİKOLOJİK SINIR 10 BİN TL
Çalışanların genel beklentisi ve psikolojik sınır 10 bin TL gibi duruyor. Bu kurulda kararlar salt çoğunlukla alınıyor. 2022'de oy birliğiyle belirlenmişti. Burada kararın nasıl çıkacağını da göreceğiz.
10 bin liranın üstüne çıkacağını öngörüyorum. Zaten tüm beklentiler de bu rakamın üzerinde gözüküyor.
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