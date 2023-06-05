Türkiye Yüzyılı’nın Kabinesi’nin şifreleri! Hangi isim hangi mesajları veriyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın Kabinesi’ni cumartesi akşam saatlerinde tüm Türkiye ile paylaştı. Kabine’de dikkat çeken isimler var. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçerken Dışişleri Hakan Fidan’a emanet edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Cevdet Yılmaz oldu. Peki yeni Kabine’nin şifreleri neler? Gündemin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ile siyaset bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle çıktı. Başkan Erdoğan YSK'nın resmi sonuçları açıklamasının ardından cumartesi günü geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden mazbatasını alarak yemin etti ve Türkiye Yüzyılı resmen başladı.
Başkan Erdoğan TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan bu ziyaretin ardından Külliye'de düzenlenen ve dünya liderlerinin katıldığı göreve başlama törenine iştirak etti. Başkan Erdoğan burada tüm Türkiye vatandaşlarına seslenerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Erdoğan Külliye'de düzenlenen törenin ardından konukların onuruna verilen yemekte devlet başkanları sohbet edip ikili diyaloglar kurdu. Akşam saatlerinde ise Çankaya Köşkü'nde tüm Türkiye'nin merakla beklediği dünyanın takip ettiği Kabine'yi açıkladı. Yeni Kabine'de ekonominin başına Mehmet Şimşek geçerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler'e emanet edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Cevdet Yılmaz oldu. Peki yeni Kabine'nin şifreleri neler?
Doç. Dr. Nebi Miş'in öne çıkan sözleri:
"Cumartesi günü bakanlar açıklandı ve pazar günü hızlı şekilde devir teslim törenleri yapıldı bugün de bunlar devam ediyor. Aslında Türkiye'de yeni dönemde altı çizilmesi gereken en önemli özelliklerden birisi bu durumdur. Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi, hızlı bir şekilde yemin töreni yapıldı ardından Kabine açıklandı. Bakanlar görevlerine hızlı şekilde başladı.
Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi bakımından çok önemli ve değerlidir. Türkiye'nin insan kaynağı açısından baktığımızda çok yetişmiş bir insan gücü var. Maalesef seçim döneminde muhalefet tarafından bu ülkenin insan kaynağına yönelik olarak çokça olumsuz ifadeler kullanıldı. Ben de bu durumdan oldukça rahatsız oldum. Örneğin muhalefet ekonomi alanında ya da danışmanlık alanında uluslararası çevrelerden Rifkin gibi insanları buraya pazarlayıp bunun üzerinden bu toplumdan onay almaya kalktı.
Bunun yanında liyakat tartışmaları üzerinden iktidara yönelik çeşitli eleştiriler getirdi. Ama şimdi bir görüyoruz ki Meclis'in yüzde 80'ini yenilendi yeni vekiller görev alacaklar. Diğer taraftan bakanların hemen hemen hepsi yeni olarak seçildi ve göreve başladılar. Gerçekten bu isimlerin CV'lerine baktığımızda kendi alanlarında çok iyi yetişmiş bu ülkeyi tanıyan bu ülkeye hizmeti olan insanlar iş başına geldi. İnsan kaynağının yetişmesi ve kalitesi açısından da bunun altının çizilmesi gerekiyor.
Mehmet Şimşek göreve başladı ve yeni mesajlar verdi. Bakanlıkları sınıflandırdığımızda bir ekosistem var. Cevdet Yılmaz yine ekonominin içinden geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yine sektörün içinden geliyor. Ekonomi denildiği zaman birkaç bakanlığı birden ilgilendiriyor. Burada bütünsel bir çalışma yürütülecek. Burada koordinasyon ve anlayış birliği çok önemli. Güvenlik ve dış politika alanı da bir ekosistemdir. Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler burada uyum ve koordinasyon gayet iyi ve ekosistem oluşmuş durumda.
Atanan bakanların hemen hepsi ya kendi alanlarında ya bakan yardımcısı ya önceden bakanlık yapmış ya da o sektörün içerisinde öne çıkmış isimler. Gerçekten güven veren aynı zamanda istikrarı sağlayacak bir Kabine olarak değerlendirmek gerekiyor."
Ali Fuat Gökçe'nin canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"(Fidan ve Güler'in dosta güven düşmana korku salan duruşu) Tabi bu yorumlar toplum nezdinde yapılıyor. Hakikaten de durum böyle. Her iki isimde terörle mücadelede önemli görevler yapıyor. Hakan Fidan yaklaşık 13 yıllık MİT Başkanlığından sonra Dışişleri Bakanlığına geliyor. Tabi Hakan Fidan burada bu görevi yaparken aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile de koordineli çalışan biri olarak görünüyor. Hakan Fidan Türkiye'nin iç ve dış politikalarına oldukça hakim biri.
Hakan Fidan'ın özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde sahada yaptıklarını biliyoruz. Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki çalışmalarını yani dünyanın neresinde olursa olsun yaptıklarını biliyoruz. MİT dünya istihbarat teşkilatları tarafından üstünlüğü kabul edilen bir teşkilat dolayısıyla bunun başındaki bir ismin dış politikaya hakim olarak başa geçmesi kayda değer bir durumdur. Bunun yanında TSK'da yıllarca görev yapmış orgeneral rütbesine yükselmiş Genelkurmay Başkanlığı yapmış Yaşar Güler'in MSB'nin başına gelmesi oldukça önemli. Burada gerekli tüm yapıları gayet iyi biliyor.
Bu iki isim Türkiye karşıtı politika izlemek isteyen ülkelere karşı ya da vekil kuvvetlere karşı bir korku salacaktır. Herkes kendine dikkat etsin ve ona göre politikalar izlesin."
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