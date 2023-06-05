Türkiye Yüzyılı’nın Kabinesi’nin şifreleri! Hangi isim hangi mesajları veriyor?

Hakan Fidan'ın özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde sahada yaptıklarını biliyoruz. Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki çalışmalarını yani dünyanın neresinde olursa olsun yaptıklarını biliyoruz. MİT dünya istihbarat teşkilatları tarafından üstünlüğü kabul edilen bir teşkilat dolayısıyla bunun başındaki bir ismin dış politikaya hakim olarak başa geçmesi kayda değer bir durumdur. Bunun yanında TSK'da yıllarca görev yapmış orgeneral rütbesine yükselmiş Genelkurmay Başkanlığı yapmış Yaşar Güler'in MSB'nin başına gelmesi oldukça önemli. Burada gerekli tüm yapıları gayet iyi biliyor.

Bu iki isim Türkiye karşıtı politika izlemek isteyen ülkelere karşı ya da vekil kuvvetlere karşı bir korku salacaktır. Herkes kendine dikkat etsin ve ona göre politikalar izlesin."