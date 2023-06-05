Başkan Erdoğan’ın A Takımı hangi mesajları veriyor? Yeni dönem nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yemin törenin ardından tüm Türkiye’nin merakla beklediği yeni Kabinesi’ni açıkladı. Türkiye Yüzyılı’nın Kabinesi’nde dikkat çeken isimler yer alıyor. Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm Kabine yeniden oluştu ve yeni bakanlar hızlı şekilde görevlerine başladı. Peki göreve yeni isimler hangi mesajları veriyor? Yeni Kabine’nin adımları ne olacak? Kabine’nin şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse değerlendirdi.

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