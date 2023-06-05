05 Haziran 2023, Pazartesi
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Türkiye Yüzyılı’nın Kabinesi’nin şifreleri! Hangi isim hangi mesajları veriyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın Kabinesi’ni cumartesi akşam saatlerinde tüm Türkiye ile paylaştı. Kabine’de dikkat çeken isimler var. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçerken Dışişleri Hakan Fidan’a emanet edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Cevdet Yılmaz oldu. Peki yeni Kabine’nin şifreleri neler? Gündemin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ile siyaset bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.