Türkiye Yüzyılı’nın şahlanış dönemi kabinesi! Başkan Erdoğan’ın tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? Liyakatli ve uzman isimler...

YENİ KABİNENİN ŞİFRELERİ

Yeni kabinenin şifrelerini Sabah gazetesindeki köşesinde ele alan Okan Müderrisoğlu, ana başlıkların enflasyon ve refah artışının düşürülmesi olduğunu vurguladı. Müderrsioğlu Fidan ve Güler'in bakan olarak göreve getirilmesinin nedeninin; dış politikada atılacak güçlü adımlar ve terörün tamamen bitirilmesi noktasındaki kararlılık olduğunu vurguladı.

Müderrisoğlu'nun yazısında önemli bölümler şu şekilde:

"TÜRKİYE YÜZYILI TAKIMI"

"Yeni Kabine için bir isim verilecek olsa, en uygunu "Türkiye Yüzyılı Takımı" olur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci hem de Cumhuriyetin yeni asrının ilk kabinesi kurarken, dikkate değer öncelikler gözettiği mesajını verdi. Yeni Kabine'nin dağılımı ve konuların ağırlığı bize gösteriyor ki…

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE VE REFAH ARTIŞI

Önümüzdeki dönemde "ekonomi" ilk sırada yer alacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, hayat pahalılığı ile mücadele ve refah artışı ana başlıklar olacak. Burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ismini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte anmak zorundayız.