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5 aylık enflasyon farkı kesinleşti | Memur maaşı için 3 formül masada! Asgari ücret ne olacak? İkramiyeler ne zaman yatacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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5 aylık enflasyon farkı kesinleşti | Memur maaşı için 3 formül masada! Asgari ücret ne olacak? İkramiyeler ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurum dün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 5 aylık enflasyon farkı 15,26 oldu gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 1 veri kaldı. Haziran enflasyon rakamlarıyla tablo ortaya çıkacak. Asgari ücret, emekli ve memur temmuz zammı için Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışacak. Peki temmuzda enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?  İkramiye tarihleri önce mi yatacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Mayıs ayı enflasyon rakamları ile temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Kesinleşen 5 aylık oranlara göre enflasyon farkı ile emekli ve memur ocak zammı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Memur maaşları için hangi formüller masada?

Faruk Erdem'in canlı yayında anlattıkları:

"SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 15,26 5 aylık artış olarak cebe girecek. Tabi bunun yanında haziran enflasyonu var bir de refah payı var. Memur ve memur emeklisi 13,33 o da 5 aylık olarak cebe girdi. Ama orada memur taban maaşının 22 bin TL'ye çıkması var. Onunla ilgili çalışmalar var. Tabi burada emekliler için refah payı artışı olacak.

Bugün Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum yapacak ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuları da görüşülecek. Önümüzde asgari ücret var, temmuz zamları var. Bunun yanında bir de ikramiye var. Bunlar da Kabine'de konuşulacak.

Mesela taban memur maaşı olan 22 bin TL çıkarılması için 3 formül üzerinde çalışılıyor. İlk olarak oransal olarak yani en düşük memur maaşı olan 11 bin 800 TL'yi yüzde 90 artırarak 22 bin TL çıkarma böylece taban maaşa ulaşma hedefi var böyle yaparak bu gerçekleşir.

Taban aylığı kamu işçilerinde olduğu gibi 5 bin liralık seyyanen zam yani 11 bin 800 TL artı 5 bin TL seyyanen zam ile 16 bin 800 TL'ye çıkarıp onun üzerine de yüzde 55/56'lık oransal artış yine 22 bin TL tabam maaş bulunur.

Son olarak ise hiç bunlara kalmadan aile yardımı ile birlikte 10 bin liralık seyyanen artış yapılır ve yine taban maaş olan 22 bin TL maaşa ulaşılmış olunur. Bu 3 formül Kabine'ye gelecek. Bunlara Kabine'de karar verilecek veya üzerinde çalışılacak. Bunlar tabi aynen emekli memura da yansıyacak. Emekli memur sayısı 2 milyon 430 bin 300 kişi. Kadrolu 3 milyon 146 bin 213 memurumuz var. 566 bin de sözleşmelimiz var. İşte hepsinin zamları temmuz ayında belli olacak.

SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler… Tabi bütün emeklilerin ikramiye ödemeleri olacak bunların öne çekilmesi söz konusu. 17/21 Haziran yani 5 gün içerisinde SSK'lıların ikramiye alması, Bağ-Kurluların 22 Haziran'da Emekli Sandığı'nın da 23 Haziran'da ikramiyelerini almaları söz konusu olacak.

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin cepte olan 15,26 zam oranın üzerine haziran ayı enflasyon farkı eklenecek bunu yanında refah payı eklenecek. Taban maaşın 10 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Ayrıca 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için ise yüzd 45'ten başlayarak kademeli bir artış söz konusu olacak."

Memur maaşı için 3 formül! İkramiye müjdesi MEMUR MAAŞI İÇİN 3 FORMÜL! İKRAMİYE MÜJDESİ
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