5 aylık enflasyon farkı kesinleşti | Memur maaşı için 3 formül masada! Asgari ücret ne olacak? İkramiyeler ne zaman yatacak?

Son olarak ise hiç bunlara kalmadan aile yardımı ile birlikte 10 bin liralık seyyanen artış yapılır ve yine taban maaş olan 22 bin TL maaşa ulaşılmış olunur. Bu 3 formül Kabine'ye gelecek. Bunlara Kabine'de karar verilecek veya üzerinde çalışılacak. Bunlar tabi aynen emekli memura da yansıyacak. Emekli memur sayısı 2 milyon 430 bin 300 kişi. Kadrolu 3 milyon 146 bin 213 memurumuz var. 566 bin de sözleşmelimiz var. İşte hepsinin zamları temmuz ayında belli olacak.