A Haber “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ Belgeseli” izle

"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ" belgeseli 4 Haziran Pazar günü saat 21:00'de A Haber'e yayınlanıyor.

29 Mayıs 1453 tarihinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hadis-i şerifi ve müjdesi "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." gerçekleşti ve Osman Gazi'nin rüyası hayat buldu.