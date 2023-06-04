04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ Belgeseli” izle

A Haber “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ Belgeseli” izle

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.06.2023
ABONE OL
A Haber “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ Belgeseli” izle

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü kutlandı. 53 gün süren bir kuşatmanın ardından Fatih Sultan Mehmed ve ordusu, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti. Bu olay ile birlikte dünya tarihinin akışı değişti ve Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun doğu kanadı olan Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un alınması ile parçalandı. Bu akşam A HABER’de 29 Mayıs'ın anlam ve önemine anlatan “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ” belgeseli yayınlanıyor.

"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ" belgeseli 4 Haziran Pazar günü saat 21:00'de A Haber'e yayınlanıyor.

29 Mayıs 1453 tarihinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hadis-i şerifi ve müjdesi "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." gerçekleşti ve Osman Gazi'nin rüyası hayat buldu.

Bizans'ın "aşılmaz" denilen surları büyük kumandan 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed ve ordusu tarafından yıkıldı.

AHaber CANLI YAYIN

Fatih, bir çağı bitirip, yeni bir çağ başlattı ve böylelikle dünya tarihi sonsuza dek değişti.

FATİH SULTAN MEHMED: YENİ ÇAĞ FİLMİNİN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu "Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ" belgeselinde, Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış başrolü paylaşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA