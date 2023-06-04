A Haber “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ Belgeseli” izle
29 Mayıs 2023 Pazartesi günü İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü kutlandı. 53 gün süren bir kuşatmanın ardından Fatih Sultan Mehmed ve ordusu, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti. Bu olay ile birlikte dünya tarihinin akışı değişti ve Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun doğu kanadı olan Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un alınması ile parçalandı. Bu akşam A HABER’de 29 Mayıs'ın anlam ve önemine anlatan “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ” belgeseli yayınlanıyor.
"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ" belgeseli 4 Haziran Pazar günü saat 21:00'de A Haber'e yayınlanıyor.
29 Mayıs 1453 tarihinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hadis-i şerifi ve müjdesi "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." gerçekleşti ve Osman Gazi'nin rüyası hayat buldu.
Bizans'ın "aşılmaz" denilen surları büyük kumandan 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed ve ordusu tarafından yıkıldı.
Fatih, bir çağı bitirip, yeni bir çağ başlattı ve böylelikle dünya tarihi sonsuza dek değişti.
FATİH SULTAN MEHMED: YENİ ÇAĞ FİLMİNİN OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu "Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ" belgeselinde, Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış başrolü paylaşıyor.
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