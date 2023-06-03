İşte yeni kabinenin şifreleri! Emin Pazarcı isim isim A Haber'de yorumladı: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sürpriz listeyi A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Emin Pazarcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazarcı, ekonomi alanında ciddi adımlar atılacağını söylerken "Kabine içinde çok mesajlar var. Bir mücadelenin devam mesajı da var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin yeni kabinesini açıkladı.
Sürpriz isimlere yer verilen kabineye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan yeni bakanların isimlerini tek tek duyurdu.
Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de şu isimler bulunuyor:
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı değerlendirdi.
İşte Pazarcı'nın açıklamalarında öne çıkanlar:
2 BAKAN İÇİN DEVAM KARARI
Ekonomiye ağırlık verilecek. Mehmet Ersoy ve Fahrettin Koca'nın bakan olarak kalacakları belliydi. Bu isimlerin kalmaları gerektiği konusunda Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir irade vardı. Erdoğan bu konuda ortaya tavrını koydu.
EKONOMİYE CİDDİ AĞIRLIK VERİLECEK
Mehmet Şimşek ekonomiye ciddi bir ağırlık verecek. Mehmet Şimşek ismi aylar önce muhalefet tarafından nasıl bilgi kirliliği yapmıştı hatırlayın. Biz nelerle uğraşıyoruz ya?
ARTIK BİR TAKIM ÇEVRELER BAZI ŞEYLERİ KİRLETEMEYECEK.
Cevdet Yılmaz isminde de etnik kimliği konusunda da bir mesaj var. Artık bir takım çevreler bazı şeyleri kirletemeyecek. Özhaseki'yi bekliyordum.
Ali Yerlikaya ismi de çok geçiyordu. Osman Aşkın Bak'ı da sporla ilişkisini biliyoruz. Mehmet Şimşek Batman doğumlu, Cevdet Yılmaz da Bingöl doğumlu. Bu çok çok önemli bir mesaj.
KABİNE İÇİNDE ÇOK MESAJLAR VAR
Kabine içinde çok mesajlar var. Bir mücadelenin devam mesajı da var. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Çavuşoğlu'nun başarılı yönetiminin devam edeceğini gösteriyor. Hakan Fidan sonuna kadar kararlı biridir. Dişe diş mücadele edecektir. Kolay kolay kül yutmayacak bir kişi aynı zamanda.
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