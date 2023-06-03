İşte yeni kabinenin şifreleri! Emin Pazarcı isim isim A Haber’de yorumladı: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek...

ARTIK BİR TAKIM ÇEVRELER BAZI ŞEYLERİ KİRLETEMEYECEK.

Cevdet Yılmaz isminde de etnik kimliği konusunda da bir mesaj var. Artık bir takım çevreler bazı şeyleri kirletemeyecek. Özhaseki'yi bekliyordum.

Ali Yerlikaya ismi de çok geçiyordu. Osman Aşkın Bak'ı da sporla ilişkisini biliyoruz. Mehmet Şimşek Batman doğumlu, Cevdet Yılmaz da Bingöl doğumlu. Bu çok çok önemli bir mesaj.

KABİNE İÇİNDE ÇOK MESAJLAR VAR

Kabine içinde çok mesajlar var. Bir mücadelenin devam mesajı da var. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Çavuşoğlu'nun başarılı yönetiminin devam edeceğini gösteriyor. Hakan Fidan sonuna kadar kararlı biridir. Dişe diş mücadele edecektir. Kolay kolay kül yutmayacak bir kişi aynı zamanda.