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Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan'ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından elde ettiği zafer sonrası bugün yemin eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre, isim isim Türkiye'nin yeni kabinesi...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 23:13
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Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan’ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'de AK Parti Bingöl milletvekili olarak, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Temmuz 2011–Ağustos 2015 ve Kasım 2015–Mayıs 2016 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı; Ağustos 2015–Kasım 2015 tarihleri arasında Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, Mayıs 2016'da AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi..

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Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan’ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır..

Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM XXIII., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem Bartın Milletvekilidir..

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur..

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Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan’ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi..

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

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Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan’ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır..

Işıkhan'ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye'de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır..

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Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı! Başkan Erdoğan’ın yeni A takımı... İsim isim yeni bakanlar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti..

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile Türkiye'ye örnek oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup %60'larda oy alarak 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.

Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.

1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.