CHP değişim sesleri | Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Kurultayı ertelemek için yeni hesaplar
CHP'de “genel başkanlık” kavgası erken başladı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu "yola devam" dese de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" mesajı vererek genel başkanlığa göz kırptı. Seçim gecesi CHP MYK'sında yaşananlar da kulisleri hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmayı planladığı belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına seçim akşamı kapıyı kapattı ancak; "oğlum" dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan ses yükseltti.
Ana muhalefet partisinde koltuk kavgası şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu "baba oğul gibiyiz" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık hesapları yaptığı uzun süredir konuşuluyordu.
İBB Başkanı, seçimden bir gün sonra düğmeye bastı. Açıklamalarının adresi CHP Genel Merkezi'ydi. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti, İmamoğlu'nu göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklamalara imza attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün öğle saatlerinde Genel Merkez'e geldi kurmaylarını topladı. Seçimin muhasebesi yapıldı neden kaybettik sorusunun yanıtı arandı. Seçim gecesi ise CHĞ yönetimi istifa gündemiyle toplandı. MYK üyelerinin Kılıçdaroğlu'na "toplu istifa edelim" önerisinde bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun da "şu an gerek yok" karşılığı verdiği öğrenildi.
CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 2018 seçimi sonrası olduğu gibi bazı MYK üyeleri ile yolunu ayırabileceği belirtiliyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Ana muhalefet partisi, kurultayı 2022'de toplayacaktı. Ancak seçim öncesi parti içi kavga olmasın diye bir yıl ertelendi.
Parti tüzüğüne göre kurultay en fazla bir kez ertelenebiliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun resmi süreci geç başlatarak büyük kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabileceği konuşuluyor. Bu da ana muhalefet liderinin en az 2024'de kadar partinin başında kalacağı anlamına geliyor.
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