CHP değişim sesleri | Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Kurultayı ertelemek için yeni hesaplar

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 2018 seçimi sonrası olduğu gibi bazı MYK üyeleri ile yolunu ayırabileceği belirtiliyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Ana muhalefet partisi, kurultayı 2022'de toplayacaktı. Ancak seçim öncesi parti içi kavga olmasın diye bir yıl ertelendi.