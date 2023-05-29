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Hukukçu Ersan Şen'den CHP kanalı Sözcü'de Kemal Kılıçdaroğlu ağır bombardıman! "Meclis gitti! Cumhurbaşkanlığı gitti…”

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Hukukçu Ersan Şen’den CHP kanalı Sözcü’de Kemal Kılıçdaroğlu ağır bombardıman! Meclis gitti! Cumhurbaşkanlığı gitti…”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs seçim zaferi ile 85 milyon tüm Türkiye kazandı. Ancak yenilgi üstüne yenilgi alan CHP’nin kumpasçı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa etmemesi sebebiyle hem parti içinden hem de halktan büyük tepki geldi. Kılıçdaroğlu’nun pervasız duruşu CHP kanalı Sözcü'de ele alındı. Canlı yayına katılan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıp Başkan Erdoğan'ın galibiyetini gölgelemek isteyen gazeteci İsmail Saymaz ve moderatör Serap Belovacıklı'yı ağır eleştirdi. Şen, "Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin! Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları. Artık uyanın ya" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Tarihi seçimde Başkan Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında kaldı.



KILIÇDAROĞLU'NUN 12. YENİLGİSİ

Böylece 12. yenilgisini alan CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine destek olanlara utanmaz bir üslupla "mücadeleye devam" dedi.

Koltuğuna iyice yapışan Kılıçdaroğlu, CHP'yi bırakmayacağının sinyalini verdi. Bu tavır sonucu CHP'de işler yine karışıştı.

İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" SÖZLERİ

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı.

Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

Öte yandan İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor.




SÖZCÜ TV'DE KILIÇDAROĞLU GERİLİMİ

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası CHP yandaşı Sözcü TV'de gergin anlar yaşandı.

Serap Belovacıklı'nın sunduğu, İsmail Saymaz'ın ve ceza hukukçusu Ersan Şen'in konuk olduğu programda "Kılıçdaroğlu ile tamam mı devam mı?" sorusu üzerine yorumlar yapıldı.



"BİZ MİLLETİ KANDIRIYORUZ ŞU ANDA!"

Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini savunduğu anlarda Serap Belovacıklı'nın müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine Belovacıklı'ya yanıt veren Şen, "Neyi konuşacağız, La Fontaine'den masal mı anlatacağım ben? İmamoğlu'nun 4-5 sene sonra gireceği seçimi mi konuşacağım ben? Kimi kandırıyoruz biz ya? Biz milleti kandırıyoruz şu anda!" sözleriyle tepki verdi.

"BAŞARISIZLIK VAR ORTADA"

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağını ima ettiği açıklamasını değerlendiren Ersan Şen, "İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim" diyor. Bence çivi çaksın, anayasaya da bir değişiklik teklifi versin desin ki; Sayın Erdoğan ömür boyu cumhurbaşkanıdır desin... Kurtulalım ya! Böyle bir şey yok ya, başarısızlık var ortada" dedi.

"SEN NE ANLATIYORSUN İSMAİL? MECLİS GİTTİ, CUMHURBAŞKANLIĞI GİTTİ"

Şen'in hedefinde aynı programa konuk olan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da yer aldı.

Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'nu savunmasına yüklenen Ersan Şen, "Saymaz diyor ki; yok o kadar değil de bu kadar değil de! Ne değil de ya Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin! Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları." dedi.

"BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ?"

Şen ayrıca, "Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş seçimi ya, bitmiş ya! Ne anlatıyorsun? Artık uyanın ya. Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya!" şeklinde konuştu.

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