Hukukçu Ersan Şen'den CHP kanalı Sözcü'de Kemal Kılıçdaroğlu ağır bombardıman! "Meclis gitti! Cumhurbaşkanlığı gitti…”

"SEN NE ANLATIYORSUN İSMAİL? MECLİS GİTTİ, CUMHURBAŞKANLIĞI GİTTİ"

Şen'in hedefinde aynı programa konuk olan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da yer aldı.



Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'nu savunmasına yüklenen Ersan Şen, "Saymaz diyor ki; yok o kadar değil de bu kadar değil de! Ne değil de ya Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin! Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları." dedi.



"BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ?"



Şen ayrıca, "Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş seçimi ya, bitmiş ya! Ne anlatıyorsun? Artık uyanın ya. Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya!" şeklinde konuştu.