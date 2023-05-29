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CHP fondaşı Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Torunlarınızla vakit geçirin

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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CHP fondaşı Sözcü TV’de Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı: Torunlarınızla vakit geçirin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki defa yaşadığı hüsrana rağmen seçimler sonrası kamera karşısına geçerek  "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tabanı ve CHP medyasından tepki geldi. CHP fondaşı Sözcü TV'de Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na artık partiden gitmesi gerektiğini söylerken "Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

BAY KEMAL'DEN İSTİFA YOK

Seçimler CHP tarafında büyük hayal kırıklığı yaratırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlarca seçim kaybetmesine rağmen istifa kararı almaması CHP tabanını da rahatsız etti.

12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

CHP FONDAŞI KANALDA İSTİFA ÇAĞRISI

İstifa etmeye yanaşmayan Kılıçdaroğlu'na karşı CHP tabanı istifa çağrıları yaparken fondaş SÖZCÜ TV'nin spikeri Fatih Portakal da terör destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını istifaya davet etti.

KILIÇDAROĞLU GİT TORUNUNA BAK

Daha önce Amerikan sermayeli FOX TV ve bugün CHP fondaşı SÖZCÜ TV'de yayın yaptığı halde "Ben hiçbir partili değilim" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor. Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." dedi.

HAKARETLER SAVURMUŞTU

Seçmenin Erdoğan'a güvenmesinden ve krizleri çözecek merkez olarak görmesinden rahatsız olan Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." diyerek hakaretler savurmuştu.

Şimdi daha hızlı koşacağım

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