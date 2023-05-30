Cumhur İttifakı zaferi! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de
Türkiye 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde tercihini güven ve istikrardan yana yaptı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçti. Peki yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? 7'li koalisyon neden kaybetti? Muhalefette değişim zamanı mı? Muhalefette koltuk savaşı mı başladı? CHP'de Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksal değerlendirdi.
Önder Aksakal'ın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Türk milleti 14 Mayıs'ta önemli bir karar imza attı ve teröre ve mandacı siyasete hayır dedi. Tüm baskılara karşı bir dik duruş sergiledi. Parlamentoyu milliyetçi, vatansever, yerli ve milli solun da içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na emanet etti. Cumhurbaşkanlığı'na da Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Seçimleri çok detaylı şekilde analiz etmeye gerek yok çünkü açık ara bir fark ortada. Karşımızda net bir sonuç var.
Küresel emperyalistlerin bölgemizdeki hedefleri terör örgütleri eliyle ete kemiğe büründürülmek istendi. Karşımızda devleti zafiyete düşürmek isteyen bir yapı vardı. Buradaki hedeflere ABD ve ekonomik çıkarları olan AB ülkeleri destek veriyordu. ABD'nin girdiği yerde insan hakları işlemez tersine insanlar hayatlarını kaybeder. Arap Baharı ile insanlara kara kışı yaşattılar. Yeni dönemde yeni bahar vaadiyle Türkiye'ye bunu yaşatmaya kalkıştılar ancak Türki milletinin feraseti sonucu değiştirdi.
90'dan fazla ülke tebrik etmek için sıraya girmiş durumda. Bu Türkiye'nin gücünü bu seçimlerde de gösterdi. Sıraya giren tebrikçiler bunu bir mecburiyet noktasında yapmak zorundalar. Bazıları çok mutlu değildirler burada onların planları alt üst oldu. Arzuladıkları sistemi hayata geçiremeyeceklerini Türk milletinin duruşuyla anladılar. Küresel emperyalist sistem bizim üzerinde yaşadığımız toprakları ele geçirmek üzerine siyaset üretmiştir. Bundan sonra da buna devam edecektir. Bu sonuçlar itibarıyla onların bizimle iyi ilişkiler kuracağını düşünmek zafiyete yol açar.
Devletimizin ve milletimizin çıkarları bizim için önemlidir. Bizim toraklarımız dünyanın en değerli topraklarıdır ve onlar bu planlarını yapmaya devam edecektir. '3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla çevrili' diye bir tanımım vardır benim bu konuda. Bizim geleceğimizi güvence altına alacak politikalar üzerine stratejiler yapmamız gerekiyor. Milliyetçilik, Atatürkçülük, Ülkücülük noktasında sahte noktada duranlar siyasetten elemine olacaktır.
MUHALFETTE KOLTUK SAVAŞLARI BAŞLADI MI?
Başarısız siyasetçilerin görevi sürdürmesinden taban hoşlanmaz.
MUHALEFETTE DEĞİŞİM ZAMANI MI?
Cumhur yekvücut ilerliyor. Millet İttifakı ise ortada işte durumu. Millet İttifakı'nın ittifak yapısı zaten kalmadı.
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