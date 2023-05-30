Cumhur İttifakı zaferi! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de

90'dan fazla ülke tebrik etmek için sıraya girmiş durumda. Bu Türkiye'nin gücünü bu seçimlerde de gösterdi. Sıraya giren tebrikçiler bunu bir mecburiyet noktasında yapmak zorundalar. Bazıları çok mutlu değildirler burada onların planları alt üst oldu. Arzuladıkları sistemi hayata geçiremeyeceklerini Türk milletinin duruşuyla anladılar. Küresel emperyalist sistem bizim üzerinde yaşadığımız toprakları ele geçirmek üzerine siyaset üretmiştir. Bundan sonra da buna devam edecektir. Bu sonuçlar itibarıyla onların bizimle iyi ilişkiler kuracağını düşünmek zafiyete yol açar.