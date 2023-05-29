Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zulmü: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanı dövdüler
28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanırken Antalya’da skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir vatandaş CHP'ye oy vermediği için darp edildi. Şiddete maruz kalan savunmasız vatandaş, kendisini darbeden kişi hakkında şikayetçi oldu. İnfial yaratan olaya tepki gösteren AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, saldırıyı kınadığını ve olayın takipçisi olacağını ifade ederek, "Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandallar!” mesajını paylaştı.
Türkiye, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs pazar günü sandık başına gitti. Büyük katılımınla sonuçlanan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile tarihe geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.
"CHP'YE OY VERMEDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİ" İDDİASI
Milli iradenin tecelli ettiği tarihi gecenin ardından demokrasi bayramına gölge düşüren bir olay kayıtlara geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaş Hizmet Biriminde görevli U.A, iddiaya göre CHP'ye oy vermediği için darp edildi. Darp raporu için başvuruda bulunacağı öğrenilen U.A, kendisini darbeden şahıstan da şikayetçi oldu.
"SEN ADAM MISIN?' DİYEREK YUMRUK ATTI"
Hastaneden darp raporu alan Umut A, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir." dedi.
KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Ofisteki kan izlerinin yer aldığı görüntüleri jandarmaya veren Umut A, "Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP Kaş İlçe Başkanlığında seçim sonuçlarının veri girişlerini yapmakta olduğum için oyumu kullanamadığımdan dolayı İ.B'nin oyumu kullanmadığımı öğrenerek beni darp ettiğini düşünüyorum. Beni darbeden İ.B. ve yanında bulunanlar hakkında şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.
MENDERES TÜREL'DEN KINAMA
Yaşanan insanlık dışı olaya tepki gösteren AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.
"KENDİNDEN OLMAYANA YAŞAM HAKKI TANIMAYAN VANDALLAR!"
Türel, "Bu demokrasi düşmanı, tahammülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize çok geçmiş olsun." mesajnı verdi.
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