AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber’de | Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Bizim 20 yıllık bir sürecimiz var. Yaptıklarımız var gerçekler var gerçekler üzerine vaatlerimiz var. Sözlerimiz ifadelerimiz söylemlerimiz, dolayısıyla seçmen bizim söylediklerimizi daha doğru gördü daha gerçekçi gördü ve hem bu ülkenin büyümesi ilerlemesi konusunda mevcut projelerin devam etmesinin çok daha gerekli olduğunun kararını verdi. Aynı zamanda da mevcut sorunları da çözerse Reis çözer dedi. Tayyip Erdoğan çözer, AK Parti çözer, Cumhur İttifakı çözer dedi.

Karşı tarafın bir kere vermiş olduğu sözleri doğrulayacağı bir geçmişi yok iktidar geçmiş olmadığı gibi belediyelerde 4 yıldır biz bu sözü veriyoruz ama belediyelerde biz şunu yaptık diyebileceği bir durum yok. 2019 seçimleri gibi baktılar. Sürekli olarak birçok vaatler afaki vaatler verdiler.