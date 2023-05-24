24 Mayıs 2023, Çarşamba
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TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Ümit Özdağ siyaseten intihar etti! Kamikaze dalışı yaptı
Terör örgütü PKK’nın yuvası Kandil'in ve HDP'nin desteğini alan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2. turda destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını gazeteciler Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yorumladı. Yiğitel, FETÖ-PKK-HDP karşıtı yaptığı açıklamalarla öne çıkan Özdağ'ın siyaseten intihar ettiğini ve kamikaze dalışı yaptığını söyledi. Pazarcı ise, Özdağ'ın bir bakanlık vaadi ile iktidarı değil itibarı tercih ettiğini ifade etti.