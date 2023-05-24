8'li koalisyonun yeni ortağı Ümit Özdağ bunu iyi izlesin! HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na "acil yardım" çağrısı: Seferberlik içinde olmamız lazım

Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir.

Seçimin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.

HDP'nin desteğine rağmen Erdoğan'a yenilmekten kurtulamayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda kazanmak için milliyetçilik şovuna başladı. Ancak, HDP'nin desteğinden de vazgeçemedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sivas'ta düzenlediği miting sırasında vatandaşlarımıza gösterdiği video bütün kirli gerçekleri gözler önüne seriyor. Başkan Erdoğan önderliğindeki milli iradenin, karşısında yer alan vatan düşmanlarının bu açıklamaları 7'linin ortak adayı Kılıçdaroğlu'nu adeta yüceltir bir nitelik taşıyor…

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal, Salih Müslim gibi birçok vatan düşmanı Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu ve bulunmaya devam ediyor.