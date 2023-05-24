8'li koalisyonun yeni ortağı Ümit Özdağ bunu iyi izlesin! HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na "acil yardım" çağrısı: Seferberlik içinde olmamız lazım
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın da katılmasıyla 8'li koalisyona geçen muhalefete Kandil'den bir destek açıklaması daha geldi. PKK’nın sözde kadın yapılanması PAJK’ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi için sandık çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, örgüte yakın Sterk TV'ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkese seçime katılın çağrısı yaptı.
Güneş özetle şunları söylüyor:
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkan daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti.
Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir.
Seçimin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.
HDP'nin desteğine rağmen Erdoğan'a yenilmekten kurtulamayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda kazanmak için milliyetçilik şovuna başladı. Ancak, HDP'nin desteğinden de vazgeçemedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sivas'ta düzenlediği miting sırasında vatandaşlarımıza gösterdiği video bütün kirli gerçekleri gözler önüne seriyor. Başkan Erdoğan önderliğindeki milli iradenin, karşısında yer alan vatan düşmanlarının bu açıklamaları 7'linin ortak adayı Kılıçdaroğlu'nu adeta yüceltir bir nitelik taşıyor…
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal, Salih Müslim gibi birçok vatan düşmanı Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu ve bulunmaya devam ediyor.
TERÖRİST BAŞI MURAT KARAYILAN
MURAT KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.
KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR!
Terör örgütü PKK'nın yayın organına seçim sonuşlarına ilişkin açıklama yapan terörist Karayılan, Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak ikinci tur için yine Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
İkinci tur için terör yandaşlarına çağrı yapan Karayılan "Daha fazla irade ortaya koyulmalı" dedi.
"HALKIMIZ İRADESİNİ ORTAYA KOYMALI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, "Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor." ifadelerini kullandı.
TERÖRİST ELEBAŞI KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL
"TARİHİ BİR FIRSAT!"
"Şüphesiz Millet İttifakı adına çıkan Kılıçdaroğlu, üçüncü yolunun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Doğru tercihtir.
Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladı yaratmak için önemli bir fırsattır"
"DEVİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM"
Verdiği son röportajında "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Remzi Kartal şunları söyledi:
"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."
HDP'Lİ SIRRI SAKIK
"ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ"
Geçtiğimiz günlerde partisinin Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunan HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.
Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.
HDP'Lİ PELVİN BULDAN
HDP'Lİ BULDAN'DAN TERÖRİST MEZARI BAŞINDA KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pevin Buldan MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
Faşizm ve demokrasi arasında tercih yapacaklarını savunan Pervin Buldan şunları söyledi;
"Faşizm ile demokrasi arasında tercih yapacağımız bu fırsatı 28 Mayıs'ta hepimiz özenle ve önemle ele almak durumundayız. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde faşizmi göndermek ve demokrasiye kazandırmak üzere hareket etmemiz ve bu anlamda hepimizin sandıklara gitmemiz, faşizme kaybettirmemiz açısından önemli olacaktır."
"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMELİYİZ"
Açık açık Kılıçdaroğlu'na oy için sandığa gidilmesi gerektiğini isteyen Pervin Buldan, "Ben Türkiye kamuoyuna, kayıp yakınlarına, failli meçhul yakınlarına seslenmek istiyorum. Hasan'ın mezarında şöyle yazıyor. Şili'de, Arjantin'de, öteki ülkelerde kaybedenler kaybetti. Türkiye'de de mutlaka ama mutlaka kaybedenler kaybedecek." iddiasında bulundu..
CHP'Lİ AYSU BANKOĞLU
CHP'nin kanalı Halk TV'nin Köln'den yapılan canlı yayına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK'lıların da oylarına talip olduklarını söyledi.
"PKK'LI OLSA DA FARK ETMEZ OYLARINA TALİBİZ"
Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Millet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" dedi.
PKK/PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM
"KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.
Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.
HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.
"ERDOĞAN'DAN İNTİKAM ALACAĞIZ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulundu.
Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.
PKK ELEBAŞI SABRİ OK
SKANDAL SÖZLER: HEP BERANER HAREKET EDİLMELİ
PKK elebaşı Sabri Ok, AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır."
PKK ELEBAŞI BESE HOZAT
"İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
PKK elebaşlarından Bese Hozat ise terör örgütünün yayın organı Medya Haber'e yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik alçakça saldırılarda bulunurken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan PKK elebaşı Hozat, "İç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti.
YPG/PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.
Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi.
"HER TÜRLÜ YIKMA EĞİLİMİNE DESTEK VERECEĞİZ"
AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani" ifadelerini kullandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DESTEĞİ DE KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA
Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları almak için taktik değiştirirken, PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteği ise kesintisiz sürüyor.
PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı. AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" sözleri ile ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını açıklarken, bugün de PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman bir destek açıklaması yaptı. Terörist Duman, "Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor." dedi.
HDP'Lİ FİLİZ KOÇALİ
HDP'Lİ İSİMDEN 7'Lİ KOALİSYONA ÇAĞRI: ARTIK GİZLEMEYİN
Muhalefet kanadı her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti.
Koçali, "Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.
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