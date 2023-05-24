Ümit Özdağ HDPKK’nın desteklediği 7’li koalisyona katıldı! İşte ilk yalanı: Sığınmacılar

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Gerçekte olan ise Numan Kurtulmuş ile birlikte kameraların karşısına geçtiğinde Ümit Özdağ hemen yanında bulunan Kurtulmuş'un "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu müzakere etik. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır" demişti.