MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber’de soruları yanıtlıyor

PKK'nın elbaşları açıklama yapıyor, "MHP ve AK Parti'ye verilen oy Kandil'e sıkılan kurşundur' diyor. Bunlar bize zarar veriyor diyenler çıkıp PKK'nın oyuna ihtiyacımız yok demiyor. Teröristlerden hesap soracaklarını da söylemiyorlar. HDP hedefi vatanı bölmektir. Kılıçdaroğlu 2. tura giderken makas değiştirdi. Sokaklara pankart asıyor, "Vatanını seven yanıma gelsin" diye. Şimdi vatanın düşmanı HDP'de onların yanında vatanın seven ile vatan düşmanı nasıl yan yana gelecek. HDP'nin hedefi belli İran, Irak, Suriye ve Türkiye üzerinde bir PKK devleti kurmak. Türkiye'yi yıkmaya çalışıyorsun Türk vatanını bölmeye çalışıyorsun Kılıçdaroğlu ile beraber yol yürüyorsun ve hedefler örtüşüyor. Vatanını seven senin karşına geçer. Çünkü sen vatanı bölmeye çalışanlarla berabersin.