MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber’de soruları yanıtlıyor

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından derlenenler:

(Sinan Oğan ve Ümit Özdağ kararları) Burada enteresan taraflar var. Burada devlet yönetimi ile ilgili de durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü ve Sinan Oğan kararını açıkladı. Burada bir bekleme olmadı. Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu görüştü ne talepleri var bilmiyoruz ama bildiğimiz ve kulis haberlerine göre 6'lı masanın ortakları arasında Özdağ'ın talepleri tartışılmış ve kabul görmemiş. Yarına kadar bir bekleme söz konusu. Demek ki yönetime gelseniz bir hususta karar vereceksiniz ama uzun süreler gerekir, anlaşamıyorsunuz. Göçmen politikasından Ahmet Davutoğlu rahatsız olmuş. Anayasa'nın 65. maddesinden Türklüğün çıkarılması ile ilgili de Ali Babacan rahatsız olmuş. Bunun yanı sıra HDP ile CHP'nin ilişkileri ve bunlar yabana atılacak durumlar değil. CHP ile HDP'nin hedefleri örtüşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu inkar etmedi.