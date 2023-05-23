MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'de soruları yanıtlıyor
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Yıldırım, "HDP hedefi vatanı bölmektir. Kılıçdaroğlu 2. tura giderken makas değiştirdi. Sokaklara pankart asıyor, 'Vatanını seven yanıma gelsin' diye. Şimdi vatanın düşmanı HDP’de onların yanında vatanın seven ile vatan düşmanı nasıl yan yana gelecek." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtadı. Yaşar Yıldırım, "HDP hedefi vatanı bölmektir. Kılıçdaroğlu 2. tura giderken makas değiştirdi. Sokaklara pankart asıyor, "Vatanını seven yanıma gelsin" diye. Şimdi vatanın düşmanı HDP'de onların yanında vatanın seven ile vatan düşmanı nasıl yan yana gelecek." ifadelerini kullandı.
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından derlenenler:
(Sinan Oğan ve Ümit Özdağ kararları) Burada enteresan taraflar var. Burada devlet yönetimi ile ilgili de durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü ve Sinan Oğan kararını açıkladı. Burada bir bekleme olmadı. Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu görüştü ne talepleri var bilmiyoruz ama bildiğimiz ve kulis haberlerine göre 6'lı masanın ortakları arasında Özdağ'ın talepleri tartışılmış ve kabul görmemiş. Yarına kadar bir bekleme söz konusu. Demek ki yönetime gelseniz bir hususta karar vereceksiniz ama uzun süreler gerekir, anlaşamıyorsunuz. Göçmen politikasından Ahmet Davutoğlu rahatsız olmuş. Anayasa'nın 65. maddesinden Türklüğün çıkarılması ile ilgili de Ali Babacan rahatsız olmuş. Bunun yanı sıra HDP ile CHP'nin ilişkileri ve bunlar yabana atılacak durumlar değil. CHP ile HDP'nin hedefleri örtüşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu inkar etmedi.
PKK'nın elbaşları açıklama yapıyor, "MHP ve AK Parti'ye verilen oy Kandil'e sıkılan kurşundur' diyor. Bunlar bize zarar veriyor diyenler çıkıp PKK'nın oyuna ihtiyacımız yok demiyor. Teröristlerden hesap soracaklarını da söylemiyorlar. HDP hedefi vatanı bölmektir. Kılıçdaroğlu 2. tura giderken makas değiştirdi. Sokaklara pankart asıyor, "Vatanını seven yanıma gelsin" diye. Şimdi vatanın düşmanı HDP'de onların yanında vatanın seven ile vatan düşmanı nasıl yan yana gelecek. HDP'nin hedefi belli İran, Irak, Suriye ve Türkiye üzerinde bir PKK devleti kurmak. Türkiye'yi yıkmaya çalışıyorsun Türk vatanını bölmeye çalışıyorsun Kılıçdaroğlu ile beraber yol yürüyorsun ve hedefler örtüşüyor. Vatanını seven senin karşına geçer. Çünkü sen vatanı bölmeye çalışanlarla berabersin.
Kendi söylediklerini yayınlandıkları zaman montaj yapıldığını söylüyor. Kılıçdaroğlu Demirtaş ile ilgili 2 senedir 'Neden içeride? deyip duruyor. Diğer taraftan 'Kavala çıksın' deyip duruyor. Biz bu açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun ağzında yüzlerce kez duyduk. Şimdi bu hızla giden aracı durdurdu tersine çevirmeye çalışıyor. Takla atıp atmayacağını 28 Mayıs'ta göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun ideolojik tercihi Marksist-Leninist'tir. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama Kılıçdaroğlu; Liberal oluyor, Milli Görüşçü oluyor, Milliyetçi oluyor, Ülkücü oluyor her tarafa dönüyor. Rüzgara göre hareket ediyor. Demirtaş'a özgürlük istiyordu şimdi milliyetçi oldu.
SEÇMENDE ETKİSİ YAPAR MI?
Siyasette ve ticarette güven esastır. Güveni kaybettiler. Bu kadar yalan söyleyerek ve HDP ile yakınlaşarak bunu yaptılar. 6'lı masada birbirlerine kazık atmaya çalıştılar. Bunu Meral Akşener söyledi kumar masası diyerek Türkiye'ye duyurdu. Bunları başı Kılıçdaroğlu. Bu insanlar birbirlerine güvenmiyor. Bunlara ülkeyi emanet edebilir miyiz? Edemeyiz. Vatandaş da bunlara güvenmiyor. Orta bir güven unsuru yok. Depremzede Kılıçdaroğlu'na güvenir mi? Niye? Daha ömründe kulübe yapmamış. 14 Mayıs'tan sonra da hepsi de hakaret ettiler. İnsanlık suçu işliyorlar. İş adamı buna güvenir mi? Ekonomiyi kime teslim edeceği belli değil.
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