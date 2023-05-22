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CHP’nin A Takımı, Akşener’in kurmayları Meclis dışı! Bakanlık hayali yarım kaldı

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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CHP’nin A Takımı, Akşener’in kurmayları Meclis dışı! Bakanlık hayali yarım kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası, CHP'nin Meclis'te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası koalisyon ortaklarının parti kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp hükümet kuracağını hayal ederek bakan olabilmek için milletvekilliği başvurusu yapmadı ve hepsi Meclis dışında kaldı. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldular.

Dereyi görmeden paçaları sıvadılar, daha sandıklar kurulmadan paylaşıldı koltuklar. Konuya dair Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Oya göre 22 civarı bakanlık olacak partiler arasında pay edilecek. Her parti bir bakanlıkta etkili olacak." İfadelerini kullanmıştı.

Sadece 7'li koalisyonun "Genel Başkanlarına" değil İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına da cumhurbaşkanı yardımcılığı verildi. Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. Kurmaylarına da Kabine'den birer koltuk vaadetti.

Türkiye'nın sınırlarında PYD'yi görmekten sorun görmeyen Muharrem Erkek'e Adalet Bakanı, Ahmet Akın'a ise Enerji Bakanlığı sözü verildi. Mitinglerde bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu, "Unutmayın, Balıkesir ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak." demişti.

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN

CHP Çanakkale Milletvekili Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Türkiye'nin sınırlarına ilişkin konuşurken PYD'nin sınır komşusu olabileceğini ifade etmişti.

"HİÇBİR SAKINCASI YOK"

Erkek yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda biz kardeşsek evet bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Yine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye ise Aile Bakanlığı paylaştırıldı. Seçim gecesinin faturasını kesip görevden aldığı Onursal Adıgüzel ise Teknoloji Bakanı olacaktı.

KILIÇDAROĞLU, ONURSAL ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI

14 Mayııs'taki hezimet sonrası faturayı kesen Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden almıştı. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" demişti. Seçim sistemini kuramayan ve CHP'nin seçim gecesi manipülasyonları ile tarihe geçen gecenin sorumlularından Onursal Adıgüzel Teknoloji Bakanı olacaktı.

Gürsel Tekin, Engin Özkoç ve Veli Ağbaba da koltuk bekleyenler arasındaydı. Bakanlık hayali kuran tüm bu isimler milletvekili adayı olmadı. Hayalleri suya düştü. Engin Özkoç, "Ben bugüne dek Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptım yürütmede de Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu yüzden milletvekili adayı olmadım" diye konuşmuştu.

CHP'de Lale Karabıyık ile Çetin Osman Budak da aynı beklentiyle aday olmadı. Bakanlık hayali kuranlar sadece CHP'liler değildi. Benzer bir hayal kırıklığı İYİ Parti'de de yaşandı. Meral Akşener, İsmail Tatlıoğlu, Ahmet Kamil Erozan ve Durmuş Yılmaz'a bakanlık sözü vermişti. Şimdi tüm bu isimler Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oldular. Meclis dışında kaldılar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası, CHP’nin Meclis’te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası koalisyon ortaklarının parti kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim, Kılıçdaroğlu’nun kazanıp hükümet CHP'NİN A TAKIMI MECLİS DIŞI!

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