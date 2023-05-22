CHP’nin A Takımı, Akşener’in kurmayları Meclis dışı! Bakanlık hayali yarım kaldı

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN

CHP Çanakkale Milletvekili Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Türkiye'nin sınırlarına ilişkin konuşurken PYD'nin sınır komşusu olabileceğini ifade etmişti.

"HİÇBİR SAKINCASI YOK"

Erkek yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda biz kardeşsek evet bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.