CHP’nin A Takımı, Akşener’in kurmayları Meclis dışı! Bakanlık hayali yarım kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası, CHP'nin Meclis'te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası koalisyon ortaklarının parti kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp hükümet kuracağını hayal ederek bakan olabilmek için milletvekilliği başvurusu yapmadı ve hepsi Meclis dışında kaldı. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldular.
Dereyi görmeden paçaları sıvadılar, daha sandıklar kurulmadan paylaşıldı koltuklar. Konuya dair Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Oya göre 22 civarı bakanlık olacak partiler arasında pay edilecek. Her parti bir bakanlıkta etkili olacak." İfadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nın sınırlarında PYD'yi görmekten sorun görmeyen Muharrem Erkek'e Adalet Bakanı, Ahmet Akın'a ise Enerji Bakanlığı sözü verildi. Mitinglerde bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu, "Unutmayın, Balıkesir ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak." demişti.
CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN
CHP Çanakkale Milletvekili Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Türkiye'nin sınırlarına ilişkin konuşurken PYD'nin sınır komşusu olabileceğini ifade etmişti.
"HİÇBİR SAKINCASI YOK"
Erkek yaptığı açıklamada "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda biz kardeşsek evet bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.
Yine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye ise Aile Bakanlığı paylaştırıldı. Seçim gecesinin faturasını kesip görevden aldığı Onursal Adıgüzel ise Teknoloji Bakanı olacaktı.
KILIÇDAROĞLU, ONURSAL ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI
14 Mayııs'taki hezimet sonrası faturayı kesen Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden almıştı. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" demişti. Seçim sistemini kuramayan ve CHP'nin seçim gecesi manipülasyonları ile tarihe geçen gecenin sorumlularından Onursal Adıgüzel Teknoloji Bakanı olacaktı.
Gürsel Tekin, Engin Özkoç ve Veli Ağbaba da koltuk bekleyenler arasındaydı. Bakanlık hayali kuran tüm bu isimler milletvekili adayı olmadı. Hayalleri suya düştü. Engin Özkoç, "Ben bugüne dek Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptım yürütmede de Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu yüzden milletvekili adayı olmadım" diye konuşmuştu.
CHP'de Lale Karabıyık ile Çetin Osman Budak da aynı beklentiyle aday olmadı. Bakanlık hayali kuranlar sadece CHP'liler değildi. Benzer bir hayal kırıklığı İYİ Parti'de de yaşandı. Meral Akşener, İsmail Tatlıoğlu, Ahmet Kamil Erozan ve Durmuş Yılmaz'a bakanlık sözü vermişti. Şimdi tüm bu isimler Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oldular. Meclis dışında kaldılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?
- TDK Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?
- Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
- B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023?
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner 100 binlik soru...
- Genetik olarak normal ve sağlıklı olan bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?