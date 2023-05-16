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Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde büyük telaş! Onursal Adıgüzel'den sonra reklam ekibinin de işine son verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde büyük telaş! Onursal Adıgüzel’den sonra reklam ekibinin de işine son verdi

CHP lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından CHP’nin reklam ekibini de görevden aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasının başına geçeceği iddia ediliyor. CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle reklam ve iletişim ajansıyla yollarını ayırdığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Aylarca heyecanla beklenen ve rekor bir katılımın olduğu 14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Oy sayımının uzun saatler sürdüğü seçime ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 şartını geçememesi nedeniyle milyonlarca seçmen, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNNDE BÜYÜK TELAŞ
CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de yaşanan gelişmelere dair sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalarda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. Tur seçim kampanyasını ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetmesinin gündemde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle reklam ve iletişim ajansıyla yollarını ayırdığını kaydeden Yarkadaş, yeni kampanya için bu gece start verileceğini de belirtti.

CHP'DE DENGELER ŞAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamlaması, muhalefette adeta hayal kırıklığına ve moral bozukluğuna neden oldu.

Öte yandan AK Parti'de bir de Meclis çoğunluğunu almanın mutluluğu ve morali hakim.

Bunun üzerine Millet İttifakı cephesinde dengeler bozuldu ve tarihi seçimler adeta yeni kararlara sürükledi.

ÖNCE TEKNOLOJİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketlilikte, görevlerin başındaki isimler değişmeye başladı.

İlk olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

SEÇİM KAMPANYASI İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NDA
Ardından kulis bilgisi olarak bir ekibin daha işine son verildiği öğrenildi.

Buna göre seçim kampanyasını yürüten ekip kovuldu. Böylelikle ikinci turda seçim kampanyasının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilmesine karar verildi.

YENİ GÖREV MEHMET ALİ YÜKSEL'İN
Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Kılıçdaroğlu, Adıgüzel’i görevden aldı KILIÇDAROĞLU, ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI

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