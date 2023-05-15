CHP’de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

KILIÇDAROĞLU, ONURSAL ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI



Seçim hezimeti sonrası faturayı kesen Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" dedi.