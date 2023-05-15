CHP'de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
14 Mayıs seçiminde ortaya çıkan yenilgi tablosu ardından CHP'li seçmenin hedefinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel vardı. Bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e CHP seçmeni sert tepki gösterdi. 2018 yılında yapılan seçimlerde de kendi partilerinden veri alamadıklarını dile getiren seçmenler, Onursal Adıgüzel'i topa tuttu. CHP’de yaşanan bu kriz akabinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yurt içi ve yurt dışında rekor katılımın gerçekleştiği seçimlerin ardından, saat 18.00'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçim yasağının kalmasının ardından CHP'li isimler seçimi önde götürdüklerini seçmenlerine açıkladılar.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ellerindeki verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 önde olduğunu öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ
Ancak hem Anadolu Ajansı'nın hem de ANKA Haber ajansının paylaştığı verilere göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan baştan sona önde götürdü.
Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ise suçu verilerin yanlış aktarılmasına bağladı. Gece boyu ajansları suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni, seçimin şokunu atlatmasının ardından kendilerine hiçbir veri veremeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i hedef aldı.
Bir canlı yayında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan Onursal Adıgüzel'e sosyal medyadan CHP seçmeni sert tepki gösterdi.
Öte yandan, haber ajanslarının gece boyu paylaştığı verilerin YSK tutanakları ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU, ONURSAL ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI
Seçim hezimeti sonrası faturayı kesen Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs canlı izle! Günün puan durumu...
- 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile evde bakım maaşı kaç TL olur?