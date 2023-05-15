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CHP'de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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CHP’de kriz! Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

14 Mayıs seçiminde ortaya çıkan yenilgi tablosu ardından CHP'li seçmenin hedefinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel vardı. Bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e CHP seçmeni sert tepki gösterdi. 2018 yılında yapılan seçimlerde de kendi partilerinden veri alamadıklarını dile getiren seçmenler, Onursal Adıgüzel'i topa tuttu. CHP’de yaşanan bu kriz akabinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yurt içi ve yurt dışında rekor katılımın gerçekleştiği seçimlerin ardından, saat 18.00'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçim yasağının kalmasının ardından CHP'li isimler seçimi önde götürdüklerini seçmenlerine açıkladılar.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ellerindeki verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 önde olduğunu öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ
Ancak hem Anadolu Ajansı'nın hem de ANKA Haber ajansının paylaştığı verilere göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan baştan sona önde götürdü.

Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ise suçu verilerin yanlış aktarılmasına bağladı. Gece boyu ajansları suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni, seçimin şokunu atlatmasının ardından kendilerine hiçbir veri veremeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i hedef aldı.

Bir canlı yayında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan Onursal Adıgüzel'e sosyal medyadan CHP seçmeni sert tepki gösterdi.

Öte yandan, haber ajanslarının gece boyu paylaştığı verilerin YSK tutanakları ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU, ONURSAL ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI

Seçim hezimeti sonrası faturayı kesen Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Adıgüzel’i görevden aldı KILIÇDAROĞLU, ADIGÜZEL'İ GÖREVDEN ALDI

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