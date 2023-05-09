FETÖ davetlisi Engin Özkoç aynaya da bakmıyor! Fondaş Barış Yarkadaş yıllar önce ifşaladı! ABD'de FETÖ'ye yapılan ziyaret...
Seçimlere artık sayılı günler kala CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç katıldığı yayında yaptığı açıklamada CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını söyledi. Özkoç Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını ima etti ancak FETÖ etkinliklerinde boy boy fotoğrafı olan Engin Özkoç'un teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiği ortaya çıktı. CHP'li Barış Yarkadaş 2013 yılında yaptığı paylaşımda Özkoç'un teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetiyle ABD'ye gittiğini söylerken "Fethullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı." ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan Özkoç geçmiş yıllarda katıldığı FETÖ etkinlikleriyle de CHP-FETÖ ilişkisinde ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. işte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken CHP'li Engin Özkoç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını ifade ederken Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını ifade etti.
FETÖ ETKİNLİKLİKLERİNDE BOY BOY RESİMLER!
Ancak FETÖ etkinliklerinde boy boy fotoğrafları olan Özkoç'un bu çelişkili sözleri sonrası akıllara CHP'li Barış Yarkadaş'ın attığı tweeti getirdi.
CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK TWEET
Özkoç bugün yaptığı paylaşımda AK Parti'yi FETÖ konusunda hedef alırken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş 2013 yılında yaptığı açıklamada Özkoç'un 2013 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini ifade etti.
ÖZKOÇ'A 2013 YILINDA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'DEN DAVET
13 Mart 2013 yılında paylaşım yapan Barış Yarkadaş "Fethullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU FETÖ'NÜN ABD İMAMINI KABUL ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.
Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.
FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA
EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.
FETÖ'NÜN KAMERAMANLIĞINA SOYUNDU
FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç'un, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ın indiği sahneye CHP'li Sedef Küçük çıkıyor Özkoç ise FETÖ gecesinde kameramanlığa soyunuyor.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM
FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.
Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi
Örgüte ait dershanelerin ve okulların kapatılmasına yönelik tehditler savuran CHP'li Engin Özkoç, 4 Ağustos 2015'te yaptığı açıklamada, "Bir kere dershanelerin kapatılması temelden yanlış, kapatamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.
FETÖ'CÜ İSME SESLENDİ: YANIMDA GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KORKMA
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.
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