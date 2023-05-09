FETÖ davetlisi Engin Özkoç aynaya da bakmıyor! Fondaş Barış Yarkadaş yıllar önce ifşaladı! ABD’de FETÖ’ye yapılan ziyaret...

FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

FETÖ'NÜN KAMERAMANLIĞINA SOYUNDU

FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç'un, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ın indiği sahneye CHP'li Sedef Küçük çıkıyor Özkoç ise FETÖ gecesinde kameramanlığa soyunuyor.

ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL PAYLAŞIM

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı.

Özkoç milletin aklıyla dalga geçer gibi, "Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi

"DERSHANELERİ KAPATAMAZSINIZ"