Uzaya yolculuk ne zaman? Türkiye'nin uzay yolcuları A Haber'de
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ABD'deki eğitimleri sürüyor. Türk uzay tarihinde bir ilki başaracak olan Gezeravcı ve Atasever A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ABD'deki eğitimleri sürüyor.
Türk uzay tarihinde bir ilki başaracak olan Gezeravcı ve Atasever A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLDU?
Alper Gezeravcı: 23 Mayıs 2022'de Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza resmi açıklamasını yapmış olduğu uzay programının bildirisini duyduktan sonra başvuru yapmaya karar verdim. İlgili kriterleri yetkili kurumumuzun ilgili sayfalarında inceledikten sonra gerekli kriterleri taşıdığımı gördüm. Sonrasında yaklaşık 1-2 hafta süresince halihazırda astronot olarak görev yapan geçmişte de astranot olarak görev yapmış olan insanların özgeçmişlerine ulaşıp onların nasıl bir yoldan geçtiğini as çok inceleyerek kendimle kıyaslama yapmaya çalıştım sonrasında başvuru yapmaya karar verdim.
Eğitim sürecimiz Texas eyaletinde başladı. Teorik bölümlere yönelik eğitimlere başladı.
2023 yılının son çeyreğinde bu görevin icra edilmesi planlanıyor.
TARİHİ BİR GÖREV
Tuva Cihangir Atasever: Başvuru sürecim esasında benim 2014'ten itibaren başlayan uzaya karşı duyduğum yoğun bir sevdanın sonucuydu. Başvurular ilk açıklandığı zaman büyük bir heyecanla başvurdum. Benim için başvurulmaması düşünülemez bir senaryoydu. Seçildikten sonra da muazzam bir mutluluk duydum. Tarifi çok güç bir gurur bu çok tarihi bir görev. Bunun bir parçası olmak muazzam derecede gururlu hissettirdi.
Şu anda ben kendimi lunaparktaki bir çocuk gibi tanımlayabilirim.
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