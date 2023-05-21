Uzaya yolculuk ne zaman? Türkiye’nin uzay yolcuları A Haber’de

TARİHİ BİR GÖREV

Tuva Cihangir Atasever: Başvuru sürecim esasında benim 2014'ten itibaren başlayan uzaya karşı duyduğum yoğun bir sevdanın sonucuydu. Başvurular ilk açıklandığı zaman büyük bir heyecanla başvurdum. Benim için başvurulmaması düşünülemez bir senaryoydu. Seçildikten sonra da muazzam bir mutluluk duydum. Tarifi çok güç bir gurur bu çok tarihi bir görev. Bunun bir parçası olmak muazzam derecede gururlu hissettirdi.

Şu anda ben kendimi lunaparktaki bir çocuk gibi tanımlayabilirim.