22 Mayıs 2023, Pazartesi
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CHP’nin A Takımı, Akşener’in kurmayları Meclis dışı! Bakanlık hayali yarım kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer partilerle ortaklık yaparken hesap hatası, CHP'nin Meclis'te sandalye kaybetmesine neden oldu. Dahası koalisyon ortaklarının parti kurmayları da büyük hüsrana uğradı. Çünkü pek çok isim, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp hükümet kuracağını hayal ederek bakan olabilmek için milletvekilliği başvurusu yapmadı ve hepsi Meclis dışında kaldı. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldular.