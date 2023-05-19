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CHP zihniyetinin seçim hazımsızlığı! CHP’li Başkan depremzedelere kin ve nefret kustu!

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 08:29
CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan kin ve nefret kustu. Doğan'ın saygısız paylaşımına AK Parti saflarından tepki geldi.
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