CHP depremzedelere kin kusmaya devam ediyor! Tekirdağ’dan sonra Çanakkale’de skandal: Haram yediğiniz paralar...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusanlara bir yenisi daha eklendi. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan adeta kin ve nefret kustu.

"3 KURUŞUNUZ KESİLECEK DİYE"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Doğan paylaşımında, "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" yazdı.