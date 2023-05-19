CHP depremzedelere kin kusmaya devam ediyor! Tekirdağ'dan sonra Çanakkale'de skandal: Haram yediğiniz paralar...
Tekirdağ’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin, otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etmesinin yankıları sürerken depremzedelere yönelik bir nefret söylemi de Çanakkale’nin Ezine İlçesi’nden geldi. Ezine CHP Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan, depremzedeleri AK Parti’ye oy verdikleri için haram yemekle suçladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusanlara bir yenisi daha eklendi. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan adeta kin ve nefret kustu.
"3 KURUŞUNUZ KESİLECEK DİYE"
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Doğan paylaşımında, "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" yazdı.
AK PARTİ'DEN KINAMA
Doğan'ın saygısız paylaşımına AK Parti saflarından tepki geldi. "AK Parti Ezine ilçe başkanlığı yayımladığı kınama mesajında CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının sosyal medya hesabı üzerinden oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz.
Yüce Türk Milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımlarından dolayı kendisi hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. Takdir Yüce Türk Adaletinin ve Milletimizindir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.
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