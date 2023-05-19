19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP depremzedelere kin kusmaya devam ediyor! Tekirdağ'dan sonra Çanakkale'de skandal: Haram yediğiniz paralar...

CHP depremzedelere kin kusmaya devam ediyor! Tekirdağ'dan sonra Çanakkale'de skandal: Haram yediğiniz paralar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
ABONE OL
CHP depremzedelere kin kusmaya devam ediyor! Tekirdağ’dan sonra Çanakkale’de skandal: Haram yediğiniz paralar...

Tekirdağ’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin, otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etmesinin yankıları sürerken depremzedelere yönelik bir nefret söylemi de Çanakkale’nin Ezine İlçesi’nden geldi. Ezine CHP Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan, depremzedeleri AK Parti’ye oy verdikleri için haram yemekle suçladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası depremzedelere nefret kusanlara bir yenisi daha eklendi. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdıran Cansu Doğan adeta kin ve nefret kustu.

"3 KURUŞUNUZ KESİLECEK DİYE"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Doğan paylaşımında, "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" yazdı.

AK PARTİ'DEN KINAMA

Doğan'ın saygısız paylaşımına AK Parti saflarından tepki geldi. "AK Parti Ezine ilçe başkanlığı yayımladığı kınama mesajında CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının sosyal medya hesabı üzerinden oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz.

Yüce Türk Milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımlarından dolayı kendisi hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. Takdir Yüce Türk Adaletinin ve Milletimizindir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

CHP Başkana çağrı: Gel canlı yayını buradan yap CHP BAŞKANA ÇAĞRI: GEL CANLI YAYINI BURADAN YAP
CHP’li belediyede insanlık ve merhamet yok! CHP'Lİ BELEDİYEDE İNSANLIK VE MERHAMET YOK!
CHP’li Tekirdağ Belediyesi’nden skandal! CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL!
CHP’li Tekirdağ Belediyesi’ne tepki CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NE TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA