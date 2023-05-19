19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura doğru! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de

Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura doğru! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
ABONE OL
Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura doğru! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber’de

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, A Haber muhabiri Ece Altuğ'un sorularını yanıtladı. Usta, "Seçimde 2. Turun ve sandığa gitmenin önemini anlatıyoruz. Herkesten ricamız sandığa gidilmesi." ifadelerini kullandı.

AK Parti seçmenin sandığa gitmesi için hangi önlemleri alıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, A Haber muhabiri Ece Altuğ'un sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün bir parktayız Etimesgut ilçemizde. Ankara 3. bölge milletvekiliyim aynı zamanda yeni seçildik biz de. Teşekkür için geldik öncelikle. Bize oy veren destek olan herkesin sayesinde TBMM'de AK Parti güçlü bir oranla Cumhur İttifakı olarak temsiliyetini almış durumda. Bu çok önemli. Kıymetli bir başarı.

Tabii cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında açık ara farkla seçimin önde bitireni ama kural gereği 50.1 olması gerektiği için ikinci tura kaldık.

"REHAVET" UYARISI

İkinci turda en önemli meselemiz aynı seçmenin sandığa gitmesi gerekiyor. Birinci turda çok ciddi bir katılım vardı. Yine aynı katılımı sağlayarak yine insanlarımızın bu demokratik haklarını kullanmaları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için sahadayız çalışıyoruz tekrar anlatıyoruz ikinci turun ne kadar önemli olduğunu sandığa gitmenin ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguluyoruz.

SEÇİM SANDIKTA KAZANILIYOR

Bir rehavet olursa eğer zaten Recep Tayyip Erdoğan 4,5-5 puan farkla sçimin kazanını zaten galip geldi ikinci turda çok da sıkıntı yaşanmayacak formalite gibi düşünür de seçmen sandığa gitmezse eğer tabii ki orada katılım oranı düşer. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çok daha yüksek bir oy oranıyla sandıktan çıkması. Çünkü seçim sandıkta kazanılıyor.

Seçimde 2. turun ve sandığa gitmenin önemini anlatıyoruz. Herkesten ricamız sandığa gidilmesi. Rehavete kapılmaması. Havaların ısınmasıyla beraber memlekete gitmeler olabilir biraz bunları vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için 28 Mayıs'ı bekleyeceğiz.

Rehavet uyarısı: Herkesten ricamız... "REHAVET" UYARISI: HERKESTEN RİCAMIZ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA