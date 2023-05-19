Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura doğru! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber'de
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, A Haber muhabiri Ece Altuğ'un sorularını yanıtladı. Usta, "Seçimde 2. Turun ve sandığa gitmenin önemini anlatıyoruz. Herkesten ricamız sandığa gidilmesi." ifadelerini kullandı.
AK Parti seçmenin sandığa gitmesi için hangi önlemleri alıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, A Haber muhabiri Ece Altuğ'un sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bugün bir parktayız Etimesgut ilçemizde. Ankara 3. bölge milletvekiliyim aynı zamanda yeni seçildik biz de. Teşekkür için geldik öncelikle. Bize oy veren destek olan herkesin sayesinde TBMM'de AK Parti güçlü bir oranla Cumhur İttifakı olarak temsiliyetini almış durumda. Bu çok önemli. Kıymetli bir başarı.
Tabii cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında açık ara farkla seçimin önde bitireni ama kural gereği 50.1 olması gerektiği için ikinci tura kaldık.
"REHAVET" UYARISI
İkinci turda en önemli meselemiz aynı seçmenin sandığa gitmesi gerekiyor. Birinci turda çok ciddi bir katılım vardı. Yine aynı katılımı sağlayarak yine insanlarımızın bu demokratik haklarını kullanmaları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için sahadayız çalışıyoruz tekrar anlatıyoruz ikinci turun ne kadar önemli olduğunu sandığa gitmenin ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguluyoruz.
SEÇİM SANDIKTA KAZANILIYOR
Bir rehavet olursa eğer zaten Recep Tayyip Erdoğan 4,5-5 puan farkla sçimin kazanını zaten galip geldi ikinci turda çok da sıkıntı yaşanmayacak formalite gibi düşünür de seçmen sandığa gitmezse eğer tabii ki orada katılım oranı düşer. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çok daha yüksek bir oy oranıyla sandıktan çıkması. Çünkü seçim sandıkta kazanılıyor.
Seçimde 2. turun ve sandığa gitmenin önemini anlatıyoruz. Herkesten ricamız sandığa gidilmesi. Rehavete kapılmaması. Havaların ısınmasıyla beraber memlekete gitmeler olabilir biraz bunları vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için 28 Mayıs'ı bekleyeceğiz.
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