Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura doğru! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün bir parktayız Etimesgut ilçemizde. Ankara 3. bölge milletvekiliyim aynı zamanda yeni seçildik biz de. Teşekkür için geldik öncelikle. Bize oy veren destek olan herkesin sayesinde TBMM'de AK Parti güçlü bir oranla Cumhur İttifakı olarak temsiliyetini almış durumda. Bu çok önemli. Kıymetli bir başarı.

Tabii cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında açık ara farkla seçimin önde bitireni ama kural gereği 50.1 olması gerektiği için ikinci tura kaldık.