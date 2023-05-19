Son seçim anketi A Haber'de! İşte "Sinan Oğan seçmeni" anketinin sonuçları! Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

"TÜRKİYE'DE SEKÜLER MİLLİYETÇİLİK YÜKSELİYOR"

Türkiye genelini temsilen 3 bin kişiyi kapsayan ve içinde Sinan Oğan'a oy veren kişiler de var. Seçim bittikten sonra ikinci tur nedeniyle vatandaşlarımıza sorduk.

Türkiye'de seküler milliyetçilik yükseliyor. Bu gelecekte daha belirleyici olacak. Gençler kendilerini buraya tanımlayabiliyor. Bu kitleyi de çok iyi biliyorum.