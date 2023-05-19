Son seçim anketi A Haber'de! İşte "Sinan Oğan seçmeni" anketinin sonuçları! Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan en yakın rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının hangi adaya kayacağı da ikinci tur için önem arz ediyor. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Sinan Oğan'a oy veren seçmenin kime oy vereceğine yönelik yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Sinan Oğan'ın seçmeni Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
YSK RESMİ SONUÇLARI DUYURDU
YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine yönelik yapılan son anketi ve son oy dağılımını paylaştı.
"TÜRKİYE'DE SEKÜLER MİLLİYETÇİLİK YÜKSELİYOR"
Türkiye genelini temsilen 3 bin kişiyi kapsayan ve içinde Sinan Oğan'a oy veren kişiler de var. Seçim bittikten sonra ikinci tur nedeniyle vatandaşlarımıza sorduk.
Türkiye'de seküler milliyetçilik yükseliyor. Bu gelecekte daha belirleyici olacak. Gençler kendilerini buraya tanımlayabiliyor. Bu kitleyi de çok iyi biliyorum.
İYİ PARTİ KANDİL'E MEŞRULUK KAZANDIRDI
İYİ Parti ittifak içinde olmasaydı, PKK desteğiyle Kılıçdaroğlu bu kadar aleni bir şekilde öne çıkmazdı. İYİ Parti, Kandil'e meşruluk kazandıran bir partidir. Onlar olmasaydı Kemal Bey bu kadar rahat hareket edemezdi.
İNCE YÜZDE 8,3'LERİ GÖRDÜ
Oğan'ın aldığı oylar arasında Muharrem İnce oyları da var. Buradaki geçişleri de gözlemledik. Muharrem İnce ilk başta 6.5'tü, sonra da 8.3'leri gördü. Seküler milliyetçi kişiler Muharrem İnce'nin söylemlerine de bakıyordu. Muharrem İnce'ye tam bir FETÖ operasyonu yapıldı. Sonrasında da İnce'nin oyları Sinan Oğan'a kaydı.
OĞAN'IN OYLARI NASIL DAĞILACAK?
Yüzde 25 Erdoğan, yüzde 25 Kılıçdaroğlu, yüzde 27,9 kararsız, yüzde 18,6 oy kullanmayacak, yüzde 3,6 da cevap vermek istemeyenler.
YARI YARIYA
Bu sonuç Erdoğan için şu an yeterken Kılıçdaroğlu'na yetmez. Dağıtılmış hali de yüzde 50 Erdoğan, yüzde 50 Kılıçdaroğlu diyor. Oğan'ın 5,2'nun oyunun 2,6'sı Erdoğan'a 2,6 da Kılıçdaroğlu'na gidecek gibi duruyor.
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