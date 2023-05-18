Tekirdağ Belediyesi'nden utandıran karar! Depremzedeler CHP'li Kadir Albayrak'a çağrı yaptı: Gel canlı yayını buradan yap
İçişleri Bakanlığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin seçimlerden hemen sonra otelden çıkarılması olayı hakkında soruşturma başlattı. Otelden çıkarılma kararı alınan depremzedeler A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’na özel açıklamalarda bulundu.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem çok sayıda yıkıma neden oldu. Devlet afetin hemen ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Konteyner kentler çadırlar kuruldu, kalıcı konutların inşası da hemen başladı. Hatta birkaç haftada bazı köy evleri inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Yapılan hizmet de karşılıksız kalmadı 14 Mayıs'taki seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti deprem bölgesinde açık ara farkla birinci oldu. Bu durum muhalefeti rahatsız etti.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu otele 50 depremzede yerleştirildi. Depremden bu yana hem yatacak hem yiyecek TBB tarafından karşılanıyordur fakat bugün aldıkları tebligatla ikinci kez evlerinden oldular günler sonra burada kalamayacaklarını öğrendiler.
Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde açık arayla birinci olması muhalefeti rahatsız etti. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Afet mağduru vatandaşların imdadına ise AFAD yetişti. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Otelden çıkarılma kararı alınan depremzedeler A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'na özel açıklamalarda bulundu.
Depremzede vatandaş A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
- Bundan 3 gün önce bizim elimize bir tahliye kararı ulaştı. Bu belgelerle ve videolarla gündem oluştu ve biz sesimizi duyurduk. Biz bunları yayınlayınca algı operasyonu demeye başladılar. Depremzedelerin eylemi böyle nitelendirildi. Yalnız en büyük algıyı bizi izledik ki Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptı. Dün vali geldi ve bizim derimizi dinledi ve bizim için çözüm üretti. Biz ilk başta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i aradık ve hemen yardıma koştu.
Vali ve belediye başkanı gittikten sonra Kadir Albayrak'ın kendi görevlileri burada insanları toplamaya çalıştı. Biz onların yanına gitmedik. Bizi ayağına çağırdı ama vali bizim yanımıza kendisi geldi. Ama Kadir Albayrak bir yanlış varsa bunu düzeltmek için bile 10 dakikalık yol mesafesini gelmedi. Biz bu yaşananlara çok üzüldük çok kırıldık. Yayın makam koltuğunda olmaz gelin canlı yayını burada yapalım. Gelin konuşalım kime ne yapılmış Türk halkı izlesin. Yerel TV kanalına verdiğiniz röportajla bizi ikna edemediniz. Türkiye'yi de ikna edemezsiniz. Biz kapıya konduk bunun teşekkürü olmaz.
- Bende dün Kadir Albayrak'ın dün videosunu izledi. Karalama ve algı operasyonu diye bir takım sözler söyledi. Buradaki insanlar 5 gün içinde çıkarılacaktı, bu insanların gelip ona teşekkür edeceğini kimse düşünmesin Burada kendi sempatizanlarını bunu söylemek zorundayım kendi yandaşlarını kendi araçlarına bindirip Kadir Albayrak'ın ayağına götürdüler. Kendi seçtikleri insanları Kadir Albayrak'ın ayağına götürdüler.
- Kadir Albayrak bir tebligat ile göndermek istediğiniz gerçek depremzedeler burada. Biz sizi burada bekliyoruz.
- Biz algı operasyonu yapmışız. Yani biz otelde otururken kalkıp 'Kadir Albayrak'a alığı operasyonu yapalım mı? Dedik. Bu tebligat yalan mı? Buraya gelen onun memuru yalan mı söyledi? Canlı yayına bağlandı konuştu kendisi. Biz montaj mı yaptık. Kendisi çıkıp söyledi benim bakacak bütçem yok diye. Eğer doğruysa gelsin bizim karşımızda konuşsun. Biz onun ayağına gitmedik, o benim 6 yaşındaki torunumun ayağına gelsin çünkü onu o kovdu. Gelsin ondan özür dilesin.
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