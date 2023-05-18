Tekirdağ Belediyesi’nden utandıran karar! Depremzedeler CHP’li Kadir Albayrak’a çağrı yaptı: Gel canlı yayını buradan yap

Vali ve belediye başkanı gittikten sonra Kadir Albayrak'ın kendi görevlileri burada insanları toplamaya çalıştı. Biz onların yanına gitmedik. Bizi ayağına çağırdı ama vali bizim yanımıza kendisi geldi. Ama Kadir Albayrak bir yanlış varsa bunu düzeltmek için bile 10 dakikalık yol mesafesini gelmedi. Biz bu yaşananlara çok üzüldük çok kırıldık. Yayın makam koltuğunda olmaz gelin canlı yayını burada yapalım. Gelin konuşalım kime ne yapılmış Türk halkı izlesin. Yerel TV kanalına verdiğiniz röportajla bizi ikna edemediniz. Türkiye'yi de ikna edemezsiniz. Biz kapıya konduk bunun teşekkürü olmaz.