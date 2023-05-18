CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde insanlık ve merhamet yok! Seçimlerin intikamını depremzedelerden alıyorlar











"BU İNSANLIK MI?"

Üç çocuk annesi Zehra Güldağ, "Kahramanmaraş'tan geldim. Mağduruz. Çıktığımız zaman nereye gideceğiz? Bu insanlık mı? İnsanda merhamet, vicdan gerek. Bunu yapanlar neye hizmet ediyor? Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hemen arkadaşlarımız Süleymanpaşa Belediye Başkanı'na haber verdiler. Sağ olsun belediye başkanımız geldi, o ilgilendi. Ondan sonra harekete geçildi. Çok şükür. Bugün de vali ve kaymakamımız geldi. Her zaman arkamızda olduklarını söylediler. Tayyip Erdoğan'a ve arkasında olan herkese çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.