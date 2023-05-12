Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de: Kılıçdaroğlu ülkemiz için tehlikeli bir aday

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Olay gerçekten çok çirkin ve çok üzücü. Bir cumhurbaşkanı adayı seçime birkaç gün kala iki gün kala hakkında çıkarılan bir takım kaset iddiaları kumpaslarla şantajlarla cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılıyor her ne kadar kendi açıklaması yarın seçim sonucunda zaten kazanamayacaklar bunun sorumlusu da beni ilan etmesinler diye çekildim dese de.

KILIÇDAROĞLU HEDEF SAPTIRIYOR

Kaybedeceklerini söylüyor o da biliyor. Kaybettiklerinde bunun sorumlusu beni ilan etmesinler diyor ama gerçek sebebin o olmadığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki grubun bu işi yaptığı bu işi yaptığı çok açık ve net. Kılıçdaroğlu şimdi hedef saptırmak için ben yapmadım Rusya yaptı diyor.