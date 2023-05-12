Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de: Kılıçdaroğlu ülkemiz için tehlikeli bir aday
Tarihi 14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Meydanların dili neyi işaret ediyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili "İnce'ye ve ailesine yapılmış bir kumpas var." dedi. Destici, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek "Kılıçdaroğlu şimdi hedef saptırmak için ben yapmadım Rusya yaptı diyor." ifadelerini kullandı.
Seçime artık 2 gün kaldı. 14 Mayıs Pazar günü millet son sözünü söyleyecek. Peki meydanların dili ne söylüyor?
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ
Olay gerçekten çok çirkin ve çok üzücü. Bir cumhurbaşkanı adayı seçime birkaç gün kala iki gün kala hakkında çıkarılan bir takım kaset iddiaları kumpaslarla şantajlarla cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılıyor her ne kadar kendi açıklaması yarın seçim sonucunda zaten kazanamayacaklar bunun sorumlusu da beni ilan etmesinler diye çekildim dese de.
KILIÇDAROĞLU HEDEF SAPTIRIYOR
Kaybedeceklerini söylüyor o da biliyor. Kaybettiklerinde bunun sorumlusu beni ilan etmesinler diyor ama gerçek sebebin o olmadığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki grubun bu işi yaptığı bu işi yaptığı çok açık ve net. Kılıçdaroğlu şimdi hedef saptırmak için ben yapmadım Rusya yaptı diyor.
İNCE'YE VE AİLESİNE YAPILMIŞ BİR KUMPAS
Burada Muharrem İnce'ye ailesine yapılmış bir kumpas var bir şantaj var ve partisine yapılmış bir şantaj var seçmene yapılmış bir şantaj var. Bir ara Muharrem İnce'nin oyları yüzde 10'unda üstüne çıkmıştı. Yüzde 10 ne demek aşağı yukarı 5 milyon seçmenden bahsediyoruz. 5 milyondan fazla seçmen.
SEÇMENİN HAKKI GASP EDİLDİ
Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki ekibin yaptığı bu kumpas 5 milyondan fazla ya da neyse her neyse bu seçmene de yapılmıştır. Çünkü bunların hakları gasp edilmiştir. Seçmen mağdur edilmiştir. İşin doğrusu bu. Ona gönül verenler oy verenler oy vermeyi düşünenler onların hakları gasp edilmiştir.
KILIÇDAROĞLU'NA BUNUN HESABINI SORACAKLAR
Ben o seçmenin bu şuurla hareket edeceğini ve sandıkta hem bu işi planlayanlara bu işin planlayıcılarının cumhurbaşkanı adayına hem de buna boyun eğerek adaylıktan çekilene bir ders vereceğini düşünüyorum. Sandıkta Kılıçdaroğlu'na bunun hesabını soracaklarını düşünüyorum.
KAYNAĞI NE?
Bunun kaynağının ne olduğu kim olduğu yurt dışında, PKK'dır FETÖ'dür bir takım terör örgütlerinin uzantıları onların CIA bağlantıları uluslararası destekçileri onlar hemen bir araya gelebiliyorlar böyle şeyler olduğunda hem köpürttüler hem İnce adaylıktan çekilene kadar bu işin üstüne gittiler. Üstünde tepindiler ve adam çekilmek zorunda kaldı. Ama bence çekilmemesi lazımdı. Dik durması lazımdı ve seçim akşamına kadar gerekirse hiçbir şey yapmasın durursun orada çekilmezsin ondan sonra çıkar her türlü açıklamanı yaparsın.
SEÇİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜĞÜ PİSLİĞİ YAPIYORLAR!
Zaten Kılıçdaroğlu'nu kim destekliyor kim cumhurbaşkanı adayı yaptı? Genel Başkan oılmasından bugüne kadar gelen süreçte nasıl planlı programlı özel bir ajanda ile bugüne kadar gelindiğini görüyoruz. Şu anda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bu terör grupları şu anda seçilmesi için her türlü yolu deniyorlar. Her türlüğü pisliği alçaklığı da yapıyorlar bu da onlardan bir tanesi.
Hepsinin üstesinden geleceğiz. Sandıkta hepsini tepeleyeceğiz Allah'ın izniyle.
TEK UMUTLARI KILIÇDAROĞLU
Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmasına söz dedi mi Kılıçdaroğlu, sana söz diyor ya, ABD'ye dedi ki sana söz Suriye'nin kuzeyinde PKK devletinin kurulmasına müsaade edeceğim.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MUHALEFET DESTEĞİ
PKK'ye dedi ki sana söz özerkliği vereceğim. Ne diyor şimdi PKK'lılar? Pervin Buldan'ın Ahmet Türk'üne hepsi açıklama yapıyor. 14 Mayıs'tan sonra özerkliği alacağız diyor.
KILIÇDAROĞLU, HDP VE TERÖR ÖRGÜTÜNE SÖZ VERDİ
HDP ile gitti görüştü dedi ki sana söz Apo'yu da yani İmralı canisini de 40 bin insanımızın katilini de binlerce Mehmetçiğimizin askerimizin polisimizin güvenlik korucumuzun kundaktaki bebeğimizin Aybüke Yalçın öğretmenimizin şantiyede sırf evine ekmek götürmek için çalışan işçimizin katili Abdullah Öcalan'a da sana söz, Demirtaş'a, Kavala'ya sana söz dedi. Bunları açıktan söylüyor.
KILIÇDAROĞLU BUNLARI CESARETLENDİRDİ
PKK'nın onun siyasi uzantısı HDP'nin ve diğer terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği çok açık ve net. Onu bir umut olarak görüyorlar. Kılıçdaroğlu bunları cesaretlendirdi. Her konuşmasında özerklik vereceğim dedi.
ONLAR ÇAKMA MİLLİYETÇİ
Ülkücünün Türk milliyetçisinin eskisi yenisi olmaz. CHP ile ve PKK ile kol kola giren bir CHP ile birlikte yürüyorsa ona ülkücü de denmez Türk milliyetçisi de denmez aynen Meral Akşener'e denmeyeceği gibi. Onlar çakma milliyetçi.
KILIÇDAROĞLU TEHLİKELİ ADAY
Bana sordular bir yayında ilk adaylık dönemlerinde dediler ki zor bir aday mı? Dedim ki zor aday değil ama tehlikeli aday. Türk devleti için Türk milleti için ülkemiz için tehlikeli bir aday. Neden? Mezhepçilik yapıyor. Suriye bu haldeyse mezhepçilik yüzünden Irak bu haldeyse mezhepçilik yüzünden.
Cumhuriyet tarihinde devlet tarihimizde bir adayının çıkıp da 'Ben Aleviyim' dediğini duydunuz mu? Aleviler bizim kardeşimiz.
BİRİNCİ TURDA CUMHURBAŞKANIMIZI SEÇECEĞİZ
Allah'ın izniyle birinci turda cumhurbaşkanımızı seçeceğiz tekrar. Büyüyen Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. İkinci oy partiler için verilecek. Biz Cumhur İttifakı çatısı içerisinde seçime gidiyoruz. BBP adı logosu 81 il 87 seçim çevresinde kendi milletvekili adaylarımızla ama Cumhur İttifakı çatısı altında seçime gidiyoruz.
Biz sana oy vermek istiyoruz ama baraj var oy boşa gider diyorlardı ama şu anda baraj yok BBP hiçbir vilayette çünkü Cumhur İttifakı içinde olduğumuz için.
Milletimiz gönül rahatlığı içerisinde hiçbir oylarının boşa gitmeyeceğini bilerek BBP'ye oy verecekler. Hala bunun aksi propagandasını yapanlar var. Kim diyorsa ki BBP'ye verilen oylar boşa gider ya da baraja takılır bu doğru değildir milletimiz buna itibar etmemelidir.
CHP kimleri taşıyor? Yeşil Sol adı altında PKK kimleri taşıyor Meclis'e? DHKP-C'lileri taşıyor, MKP'lileri taşıyor PKK'lıları taşıyor. Bu Meclis'te özerklik tartışılacak. Suriye'de bir terör devleti kurulmasını tartıştıracaklar. Devletin varlığı ülkenin bütünlüğünün tartışıldığı bir yerde elbette ki şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, BBP'nin vatanına milletine devletine varlığına kendisini adamış BBP'lilerin mutlaka Meclis'te olması lazım.
Vatandaşımız seçmenimiz bunu gözeterek sandığa gitmeli.
BEN GİRDİĞİMDE MECLİS'İ BOŞALTIRLAR
2018'den beri ben Meclis'teyim tek milletvekili olarak ama bir grup gibi ve orada herkes biliyor ben Meclis'e girdiğimde ben kürsüye çıktığımda bütün PKK HDP grubu Meclis'i boşaltır. Sadece bir tane nöbetçi bırakırlar ben ne söyleyeceğim diye ona göre tamamı Meclis'i boşaltırlar. Ben de onlara derim ki bunlar iyi günleriniz yarın temelli buradan gideceksiniz. Çünkü PKK'yı dağdan askerimiz temizleyecek biz de siyasetten temizleyecek polisimiz jandarmamız da şehirlerden temizleyecek. Biz hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.
Biz diyoruz ki seçimlere yönelik Büyük Birlik Büyük Türkiye, bir oy Erdoğan'a bir oy Büyük Birlik'e. Bir oy Erdoğan'a bir oy Destici'ye diyoruz.
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