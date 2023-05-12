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Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? Okan Müderrisoğlu A Haber'de yorumladı: FETÖ artık son kozlarını oynuyor

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Giriş: 12.05.2023 00:43
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine sadece 2 gün kalırken FETÖ tarafından düzenlenen kaset kumpası sonrası Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce kendisine FETÖ ve PKK'lıların 45 gündür saldırdığını söylerken "Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı" ifadeleriyle adaylıktan çekildi. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Okan Müderrisoğlu FETÖ'nün artık son kozlarını oynadığını belirtirken "Düşmanımın düşmanı dostumdur stratejisiyle elinden geleni ardına koymuyor. Kaset kumpasıyla CHP’nin başına gelen bir ismi, bu millet kaset kumpasıyla devletin başına getirmez" ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu ayrıca İnce'nin koalisyona katılmasına ilişkin "Sofrada o kadar çok yenildi ki Muharrem İnce'ye tabakları kaldırmak kalacaktır." dedi. İşte detaylar...
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