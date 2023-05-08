Türkiye’nin kayıp yılları! Koalisyon darbeleri, darbeler koalisyona getirdi

Bu zamanda bir de İSKİ skandalı var. Ergün Göknel'in yasak bir ilişik sebebiyle İSKİ skandalı patlak veriyor. O dönem belediye başkanı Bedrettin Dalan'dan görevi alan Nurettin Sözen. Hükmet ise Erdal İnönü ve SHP. İşte İSKİ gibi önemli bir kurumdaki yolsuzluk ciddi bir sansasyon yaratıyor. Bu olaylar Murat Karayalçın gelmeden önce olan olaylar. Böyle bir skandalın patlak vermesi SHP'nin sonunu getiriyor. Bundan sonra SHP'nin CHP ile birleşmesi ve 95'e giden seçimler var. Yine koalisyon dönemi ve bir yolsuzluk furyası ve denetleyen kimse yok. Herkes koltuğunu koruma peşinde."

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