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Türkiye’nin kayıp yılları | İsmet İnönü’nün kurduğu son hükümet! Enflasyon patladı ömrü kısa sürdü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Türkiye’nin kayıp yılları | İsmet İnönü’nün kurduğu son hükümet! Enflasyon patladı ömrü kısa sürdü

A Haber Türkiye’nin siyasi hayatına ilk olarak 1961 yılında giren koalisyonlarla neler kaybettiğini anlatan özel yayınlarına devam ediyor. Kayıp yıllar bölümümüzde bu hafta 1963 yılına gidiyoruz. O yıllarda yaşanan Kıbrıs sorunu koalisyon kurma çalışmalarına damga vurdu. Koalisyonun kurulması yine günler sürdü ve ömrü yine kısa oldu. O dönemin çarpıcı ayrıntılarını A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.

Furkan Kaya'nın canlı yayında anlattıkları:

"1961'de darbeyi yapan Cemal Gürsel, CHP'nin tek başına iktidara gelmesini istedi olmayınca CHP güdümünde parlamenter sisteme geçiş arzu ettiler fakat bir türlü bu olmadı. Burada merkez sağ partilerin yüzde 63'lü oyu var ve onlarsız hükümet kurmak mümkün değil. Burada gazete manşetlerinde çarpıcı görseller oluyor. 4 koalisyon ortakları ellerindeki kutucuklarla koalisyon yazamıyor. Bu da o zamanda damga vuran bir karikatür.

Burada her koalisyon lideri farklı bir düşünce içerisinde oluyor. Dolayısıyla ilk günden böyle bir kriz başlıyor. O zaman 2. parti olan Adalet Partisi affı gündeme getirdi ve çeşitli talepleri oldu. Tabanda da gördüğü için CHP'nin içinde olduğu bir koalisyon ile başarı olmayacağına inanıyor. Bundan dolayı AP hemen genel seçimlere gidilmesini istiyor. Eğer bu olursa tek başına iktidar gelecek güce sahip olduğunu biliyor.

Burada bu durumu gören askeri cunta erken seçimin lafını bile etmiyor. CHP içerisinde kaynamalar başlıyor ve partinin ağır toplarından Kasım Gülek partiden ihraç ediliyor. Cemal Gürsel hükümeti kurma görevini yine İsmet İnönü'ye veriyor. İsmet İnönü ortakları ikna konusunda oldukça umutsuz bir şekilde ilerliyor. Bağımsız vekillerden koalisyon kurma hayali kuruyor.

İsmet İnönü'ün hükümet kurma hayalleri suya düşüyor. Merkez sağ partileri CHP ile ortaklığa yanaşmıyor. İnönü hükümet kurma görevini Cemal Gürsel'e geri iade ediyor. Gürsel'de görevi seçimlerde en çok oy alan Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpalaya hükümeti kurma görevini veriyor. Burada yine bir karikatür dikkatleri çekiyor. İki Parti lideri ve rayları kopmuş bir parlamento koltuğu var onu bir birlerine ikram ediyorlar. Ama o koltuğa oturacak isim belirlenemiyor.

Darbeyi yapan askeri cunta CHP'siz koalisyon istemiyor. Bundan dolayı AP büyük bir baskı altında kalıyor ve hükümeti kuramadan görevi iade ediyor. Bu zamanda günler geçiyor ama hükümet kuruluyor. Kıbrıs meselesi var, dış meseleler var aynı zamanda ekonomi çok kötüye gidiyor. Bu zamanda yine manidar bir karikatür gözlere çarpıyor. Başkan olarak ilan edilen ve melek olarak çizilen İnönü 6 Ok ile koalisyon ortaklarını vuruyor. Hükümet krizi büyüdüğü zaman ekonomik kriz de kendini gösteriyor ve enflasyon patlak veriyor."

Türkiye’nin kayıp yılları! Karikatürlere dikkat TÜRKİYE'NİN KAYIP YILLARI! KARİKATÜRLERE DİKKAT
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