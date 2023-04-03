Türkiye’nin kayıp yılları | İsmet İnönü’nün kurduğu son hükümet! Enflasyon patladı ömrü kısa sürdü

Burada her koalisyon lideri farklı bir düşünce içerisinde oluyor. Dolayısıyla ilk günden böyle bir kriz başlıyor. O zaman 2. parti olan Adalet Partisi affı gündeme getirdi ve çeşitli talepleri oldu. Tabanda da gördüğü için CHP'nin içinde olduğu bir koalisyon ile başarı olmayacağına inanıyor. Bundan dolayı AP hemen genel seçimlere gidilmesini istiyor. Eğer bu olursa tek başına iktidar gelecek güce sahip olduğunu biliyor.