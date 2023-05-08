Depremzedeler sokağa mı atılacak? CHP’li belediye afetzedelerin yaşadığı 40 konutu satışa çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi depremden sonra kendi binasını bile dönüştüremedi. Bu kadar beceriksiz bir yönetim anlayışının İzmir'e ve İzmirliye verebileceği hiçbir şey yok. Bu kaynak yeterli olmaz. Burada 224 tane konut var ve içinde depremzedeler oturuyor. İçinde depremzedeler oturuyor. Oysa ki bu konutlar depremzedelere verilmiş olsaydı çok daha faydalı olacaktır."

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