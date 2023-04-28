Türkiye’nin kayıp yılları! Güneş Motel’de bakanlık pazarlığı

Hangi bakanlık kime neye göre verildi? Bu konuda uzman mı? Biz bunu 2018 yılında yaşadık. Sırf hükümeti düşürmek için bakanlık pazarlıklarına girilmesi çok büyük yanlış. Yeni kurulan hükümette Süleyman Demirel, Bülent Ecevit'i başbakan olarak görmüyor ve hükümet lideri olarak hitap ediyor. Güneş Motel görüşmeleriyle AP devriliyor. Ecevit'in kurduğu bu azınlık hükümetinin de çok uzun ömürlü olduğunu gömüyoruz. İstifa eden milletvekillerinden Ahmet Karaaslan 'Biz Süleyman Demirel'i devirmek için CHP'yi desteklerken aslında MCP'ye planlanan askeri darbeyi 2 sene geciktirdik.' diyor. Bu ne demek sizin askeri darbeden haberiniz mi vardı? Eğer Demirel'i deviremezseniz darbe olacak şeklinde bir muhtıra veriliyor aslında burada.