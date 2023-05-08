Afet bölgesine 8 milyar TL yatırım!  Savunma Sanayii Başkanlığı hangi ile hangi yatırımı yapacak?

Cuma günü Kahramanmaraş'ta bulundu oradan Nurdağı ve İslahiye'ye gittik. Oradan Kırıkhan'a gittik ve yapılacak yatırımlardan bahsettik. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak parçaları ile ilgili bir yatırımı olacak. Nurdağı ve İslahiye bölgesinde karbonfiber ile ilgili bir yatırımdan bahsediyoruz. Kırıkhan'da da Roketsan'ın roket sistemleri ile ilgili bir yatırımı olacak. Yine elektrik ve elektronik ile ilgili yatırım planı var.