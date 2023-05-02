Türkiye’nin kayıp yılları olan koalisyon hükümetlerine Meral Akşener’den övgü: Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır

"VATANDAŞIN EN RAHAT ETTİĞİ YER KOALİSYONLAR"

Konuşmasının devamında da koalisyon hükümetlerine değinen Akşener "Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim." diyerek vatandaşın en rahat ettiği yerin koalisyonlar olduğunu söyledi.

Türkiye siyasetini kırılgan yapan, krizler ve çöküşlerin ana sebebi olan koalisyon yönetimlerini yücelten Akşener, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim. Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" diye konuştu. "Koalisyon görüşmelerinde kimse acuzelik yapamaz " diyen Akşener, "Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var. Hepimizin sizin oyunuza talibizdir denir " ifadelerini kullandı.