Türkiye'nin kayıp yılları olan koalisyon hükümetlerine Meral Akşener'den övgü: Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında Türkiye siyasetinde büyük krizlere neden olan koalisyon hükümetlerini övdü. Akşener yedili koalisyonı kabul ederek "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" gibi tarih bilgisinden uzak bir ifade kullandı. İşte detaylar...
Türkiye artık her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken yedili koalisyondan ayrılıp kısa süre sonra masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
HDP PAZARLIK YAPMADAN GELMİŞ!
HDP'ye verilen sözleri inkar eden Akşener yaptığı açıklamada "HDP'ye oy veren insanları HDP, herhangi bir pazarlık yapmadan Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye davet etti." ifadelerini kullandı.
Oysa ki Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
"VATANDAŞIN EN RAHAT ETTİĞİ YER KOALİSYONLAR"
Konuşmasının devamında da koalisyon hükümetlerine değinen Akşener "Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim." diyerek vatandaşın en rahat ettiği yerin koalisyonlar olduğunu söyledi.
Türkiye siyasetini kırılgan yapan, krizler ve çöküşlerin ana sebebi olan koalisyon yönetimlerini yücelten Akşener, "Orada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim. Vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır" diye konuştu. "Koalisyon görüşmelerinde kimse acuzelik yapamaz " diyen Akşener, "Kimse sertlik yapamaz, denge denetleme mekanizması var. Hepimizin sizin oyunuza talibizdir denir " ifadelerini kullandı.
EN KISASI 2 AY SÜRDÜ
Ancak Türkiye çok partili hayata geçtiği günden bu yana, en kısası 2 ay en uzunu ise 3,5 yıl süren koalisyon hükümetleri deneyimi yaşadı. Koalisyon deneyimlerinde, iki ya da daha fazla partinin, ileride karşılaşacağı anlaşmazlıkları da gidermek amacıyla, koalisyon protokolü yapıldı.
Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar 20 koalisyon kuruldu. Tek başına çoğunluğu sağlayamayan partilerin uzlaşma çabalarının ilki 1961'de CHP-AP arasındaydı ve 7 ay sürdü. Son koalisyon ise 3 buçuk yıl süren DSP-MHP-ANAP ortaklığıydı.
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