Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! CHP-MSP hükümeti nasıl kuruldu?

O zaman işte MSP'den 6 bakan var CHP'nin ise 18 tane bakanı görünüyor. Askeri cunta CHP kontrolünde olması gerektiğinden bahsederken burada 3 önemli bakanlığı da dikkat çekiliyor. İçişleri, Dışişleri ve MSB… Bunların üçünü de mutlaka CHP almalı deniyor. Her koşulda millet için mücadele eden savunma sanayi için çalışan Erbakan o masayı yıkmadı. Burada askere boyun eğen değil Türkiye'de parlamentonun çalışmasını isteyen buhranlı dönemden çıkmak isteyen bir MSP lideri var masada. Bu koalisyonun kahramanı Necmettin Erbakan'dır.