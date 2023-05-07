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AK Parti Büyük İstanbul Mitingi | A Haber Canlı izle Özel Yayın | Milletvekili adaylarından çarpıcı açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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AK Parti Büyük İstanbul Mitingi | A Haber Canlı izle Özel Yayın | Milletvekili adaylarından çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Büyük İstanbul Mitingi bugün. A Haber ekipleri farklı noktalardan özel yayınlarıyla büyük coşkuyu canlı yayında ekranlara taşıyor. Özel konuklar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Atatürk Havalimanı'nda tarihi buluşma günü geldi.

AHaber CANLI YAYIN

Saat 16'da başlayacak AK Parti Büyük İstanbul Mitingi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

A Haber ekipleri farklı noktalardan özel yayınlarıyla İstanbul'daki büyük coşkuyu ekranlara taşıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Avukat Mehmet Sarı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Umut Arman Sonay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İNANILMAZ BİR RAĞBET VAR"

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Avukat Mehmet Sarı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bir miting olacağından eminim. Çünkü sahada çok yoğun bir çalışma temposuyla devam ediyoruz. Ben insanımızdan bu seçime dönük olarak inanılmaz bir rağbet olduğunu görüyorum.

Milletvekili adayları olarak çok yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu temponun içerisinde aslında çok ciddi bir heyecan da var. İnsanımızın özelikle yüzyılın seçimi olduğu noktasında kanaati üst seviyede. Türkiye'nin bir kader seçimi olduğu noktasında inancı tam.

"SİYASET DİYE MİLLETE DAYATMA GİRİŞİMLERİ VAR"

Özellikle Kandil'den kalkıp da muhalefet cephesi içerisindeki seçime müdahale eden çıkışlarla birlikte sanki gerçekten Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde açmazlara sürükleme girişimleri var. Bunu siyaset diye millete dayatma girişimleri var.

"MİLYONLARIN GELECEĞİNİ BİLİYORUM"

Buradan Türkiye'de iktidara talip olduğunu iddia eden bu karşı cepheye özellikle muhalefet çevrelerine HDP'nin PKK'nın doğrudan aleni destek sağladığı beyanatlarla birlikte milletin iradesine kastetmeye çalıştığı bu karşı blokun hamlesine karşı bugün İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Mahçesi'nde çok önemli bir mesajın verileceğini ifade edebilirim.

Bugün buraya milyonların geleceğini biliyorum. Sahada insanımız bu mitinge çok güçlü bir şekilde katılım sağlayacağını çok büyük bir heyecanın olduğunu gördüğümü ifade edebilirim.

"TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİ BURADA OLACAK"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Umut Arman Sonay: Biz zaten günlerdir sokaklarda 7'den 70'e kapı kapı dolaşıyoruz hepsinin bize dönüşleri de iyi oluyor. İnşallah burada tarihin en büyük mitingi şu anda burada olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber olacak. Cumhurbaşkanımız burada tarihin en büyük mitingine sahiplik edecek. Bütün İstanbulluları buraya bekliyorum.

"SOSYAL MEDAYA BAŞKA ALGILAR YÖNETİLİYOR"

Sosyal medyada başka algılar yönetiliyor olabilir bizim üzerimize yürüyor olabilirler bot hesaplardan bir şeyler söylüyor olabilirler kimse buna inanmasın meydan ne diyor onu gösterelim biz.

"BOT HESAPLARIN DEĞİL MEYDANIN NE DEDİĞİ ÖNEMLİ"

Bugün İstanbul sandıklarda Cumhurbaşkanımızın direk kazanacağını gösterecek. Meydanın ne dediği önemli bot hesapların ne dediği önemli değil. Biz gençler olarak TEKNOFEST kuşağı olarak Cumhurbaşkanımızın bize ne kadar değer verdiğini biliyoruz.

İnşallah ilk turdan bu seçimi bitireceğiz.

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