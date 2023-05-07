AK Parti Büyük İstanbul Mitingi | A Haber Canlı izle Özel Yayın | Milletvekili adaylarından çarpıcı açıklamalar

"İNANILMAZ BİR RAĞBET VAR"

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Avukat Mehmet Sarı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bir miting olacağından eminim. Çünkü sahada çok yoğun bir çalışma temposuyla devam ediyoruz. Ben insanımızdan bu seçime dönük olarak inanılmaz bir rağbet olduğunu görüyorum.

Milletvekili adayları olarak çok yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu temponun içerisinde aslında çok ciddi bir heyecan da var. İnsanımızın özelikle yüzyılın seçimi olduğu noktasında kanaati üst seviyede. Türkiye'nin bir kader seçimi olduğu noktasında inancı tam.