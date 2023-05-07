07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Büyük İstanbul Mitingi | Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi | Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2023 12:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği dev mitingte İstanbullular ile buluşacak. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
Tünellerle ulaşım konforlu hale geldi
Tünellerle ulaşım konforlu hale geldi
AK Parti Büyük İstanbul Mitingi
AK Parti Büyük İstanbul Mitingi
MİT’ten Gara’da nokta operasyon!
MİT'ten Gara'da nokta operasyon!
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
Akşener ‘abidik gubidikler’ dedi! Hakaret etti
Akşener ‘abidik gubidikler’ dedi! Hakaret etti
Büyük İstanbul Mitingine ulaşım nasıl olacak?
Büyük İstanbul Mitingine ulaşım nasıl olacak?
CHP mitingde HDPKK bayrağı ve zafer işareti
CHP mitingde HDPKK bayrağı ve zafer işareti
Türkiye’nin Erdoğan’a çok ihtiyacı var
"Türkiye’nin Erdoğan’a çok ihtiyacı var"
Karadeniz doğal gazı için yeni adım
Karadeniz doğal gazı için yeni adım
Yüzyılın mitingi için geri sayım
Yüzyılın mitingi için geri sayım
Daha Fazla Video Göster