AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de: 1 milyonu aşacağız

Son dakika haberi... AK Parti Büyük İstanbul Mitingi bugün. A Haber ekipleri farklı noktalardan özel yayınlarıyla büyük coşkuyu canlı yayında ekranlara taşıyor. Özel konuklar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Hep beraber 1 milyonu aşacağız bugün." dedi.

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