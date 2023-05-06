AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan: Türkiye’nin Başkan Erdoğan’a her zamankinden daha çok ihtiyacı var

"CHP'LİLER HDPKK İLE İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZ"

Doğu ve Güney Doğu'da Kemal Kılıçdaroğlu miting yaptıkça orada HDP ile birlikte gövde gösterisi sergiledikçe 'kana kan dişe diş! Sana sözümüz var Öcalan' diyerek Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar diğer bölgelerimizde HDP'li olmayan insanlarda çok büyük bir rahatsızlık meydana getirmiştir.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKAN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Hal böyle olunca Başkan Erdoğan'a destek artıyor. Halk, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor. Artı İzmir vatan söz konusu olunca ilk kurşunu atan ve yiyendir. Her zamankinden daha çok Türkiye'nin Başkan Erdoğan'a ihtiyacı var. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Türk halkı herkese çok büyük ders verecek. Sayın Erdoğan 1. turda bu seçimi önde bitirecektir. Bunu bir kenara yazın. AK Parti mitingleri 100'de yüz artışla yapıldı.