Meydanların dili ne anlatıyor? 7’li koalisyonun İstanbul mitingi nasıldı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Zaten yapılan haberlerde de sayının çok kısıtlı kaldığını görüyoruz. AK Parti'nin Kayseri'de Erzurum'da gerçekleştirdiği mitinglere yakın bir sayıyla karşı karşıya kaldı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon olarak adlandırılan muhalefet bloğu.

O açıdan İstanbul mitingi siyasi partilerin çok önem verdiği bir miting olarak değerlendiriliyor. Meydanlar gerçekten önemlidir.