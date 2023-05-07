Meydanların dili ne anlatıyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi nasıldı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Meydanların dili neyi işaret ediyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi ne anlatıyor? AK Parti mitingleri ile arasındaki fark ne? Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Büyük İstanbul Mitingine artık saatler kaldı. A Haber ekipleri özel yayınlarla büyük coşkuyu aktarmaya devam ediyor.
16'da başlayacak miting öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar miting alanına akın etmeye başladı. Direnişin sembolü Atatürk Havalimanı'nda yüz binler buluşacak.
Meydanların dili neyi işaret ediyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ
İşte o açıklamalardan satır başları; İstanbul mitingi aslında seçimlerin en final noktası belki de siyasi partilerin en özenle hazırlandığı açık hava toplantıları olarak bilinir. Dün CHP'nin bir mitingi vardı Maltepe'de ve 400 bin kişilik bir alan kapsayabilecek 400 bin kişilik bir kapasiteye sahip bir alanda beklenen ilgiyi uyandırmadığını biz gördük.
Zaten yapılan haberlerde de sayının çok kısıtlı kaldığını görüyoruz. AK Parti'nin Kayseri'de Erzurum'da gerçekleştirdiği mitinglere yakın bir sayıyla karşı karşıya kaldı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon olarak adlandırılan muhalefet bloğu.
O açıdan İstanbul mitingi siyasi partilerin çok önem verdiği bir miting olarak değerlendiriliyor. Meydanlar gerçekten önemlidir.
CHP'nin özellikle çevre şehirlerden de katılım olmasına rağmen yeterli sayıyı toplayamıyor olması aslında şunu da söylüyor insanların ümidinin umudunun nerede olduğunu söylüyor.
Cumhur İttifakı'na baktığımızda meydanlardaki coşkusunu her şehirde görebiliyorsunuz.
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