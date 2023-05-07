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AK Parti Büyük İstanbul Mitingi | A Haber Canlı izle Özel Yayın | Milletvekili adaylarından çarpıcı açıklamalar

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 11:03
Son dakika haberi... AK Parti Büyük İstanbul Mitingi bugün. A Haber ekipleri farklı noktalardan özel yayınlarıyla büyük coşkuyu canlı yayında ekranlara taşıyor. Özel konuklar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.
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