Başkan Erdoğan İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta? AK Parti büyük İstanbul mitingine nasıl giderim? Atatürk Havalimanı Ücretsiz Ulaşım Rehberi

VATANDAŞLARIN HER TÜRLÜ İHTİYACI ALANDA DÜŞÜNÜLDÜ!



Vatandaşlar için miting alanına giriş 11:00 itibariyle başlayacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 itibarıyla katılması bekleniyor. Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabilecek. Mitingde 12.600 personelin görev alması beklenirken, miting alanında 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.

40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit olarak tasarlandı. Miting büyük bir alan içerisinde gerçekleşeceği için giriş alanlarından, miting alanının her tarafına ring araçlarıyla hizmet verilecek. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.