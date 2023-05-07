Başkan Erdoğan İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta? AK Parti büyük İstanbul mitingine nasıl giderim? Atatürk Havalimanı Ücretsiz Ulaşım Rehberi
Başkan Erdoğan İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde "Büyük İstanbul Mitingi" için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan mitinge gitmeye hazırlanan vatandaşlar ulaşım yollarını ve detaylarını merak ediyor. Peki AK Parti büyük İstanbul mitingine nasıl giderim?
İsyanbul miting alanına nasıl gidilir sorusu merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan "Büyük İstanbul Mitingi" için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan mitinge gitmek isteyenler için ücretsiz ulaşım rehberi sağlandı. İstanbul'un dört bir yanından vatandaşlar için 10 bin otobüs hareket edecek. Peki Başkan Erdoğan İstanbul mitingi bugün nerede, saat kaçta? AK Parti büyük İstanbul mitingine nasıl giderim? İşte detaylar...
AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MTİİNGİ SAAT KAÇTA, NEREDE?
Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.
Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor. Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
GİRİŞLER 11'DE BAŞLAYACAK!
Mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.
Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDERİM?
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı. İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Yüzyılın Mitingi' hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi
yayınlandı.
OTOBÜS
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.
MARMARAY
Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.
METRO
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelenek olduğu üzere bu seçim sürecinin de son Pazar gününde yapacağı mitinginde İstanbullular ile buluşacak; hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir miting gerçekleştirecek. Mitingin Atatürk Havalimanı'nda yapılmasının sebebi ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması.
Atatürk Havalimanı; Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.
VATANDAŞLARIN HER TÜRLÜ İHTİYACI ALANDA DÜŞÜNÜLDÜ!
Vatandaşlar için miting alanına giriş 11:00 itibariyle başlayacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 itibarıyla katılması bekleniyor. Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabilecek. Mitingde 12.600 personelin görev alması beklenirken, miting alanında 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.
40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit olarak tasarlandı. Miting büyük bir alan içerisinde gerçekleşeceği için giriş alanlarından, miting alanının her tarafına ring araçlarıyla hizmet verilecek. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.
Ayrıca yüksek hassasiyet gözetilerek toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülmüş; engelli dostu teknik imkanlarla miting alanı planlaması yapılması önem arz ediyor.
Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı mitingin Türkiye'ye ve dünyaya mesajının en doğru ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına sadece basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6000 m2 alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.
Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran bir tasarım tercih edildi. Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeninin "Türkiye Yüzyılı" inancını güçlü bir şekilde ikrar edecek.
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