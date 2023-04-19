CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren oy pusulası iddiası! Sosyal medyada gündem oldu: Kaybetme korkusu akıllarını almış
Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken, CHP yandaşı Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Yanardağ bilgisini "istihbaratıma dayalı" diyerek paylaşırken 2023 seçimlerinde kullanılan oy pusulalarına ilişkin iddiası sosyal medyada komik yorumlara neden oldu. İşte detaylar...
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken yaptığı açıklamalarla gündem olan CHP yandaşı Tele 1'de görev yapan Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu.
MAĞLUBİYETE KILIF BULMA ÇABALARI
Yanardağ yaklaşan seçimler öncesi büyük bir provokasyona kalkışırken adeta CHP'nin seçimlerde mağlup olması sonrası kılıf bulma çalışmalarına başladı.
"İSTİHBARATIMA DAYALI..."
Sosyal medyada alay konusu olan konuşmada Merdan Yanardağ yaptığı açıklamada "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" ifadelerini kullandı.
AKILLARA ZİYAN İDDİA
Yanardağ "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadelerini kullandı.
"KAYBETME KORKUSU AKILLARINI BAŞLARINDAN ALMIŞ"
Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.
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