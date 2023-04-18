Yerli elektrikli lokomotif raylara iniyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

Elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konu ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bugün şu anda E5000 elektrikli ana hat lokomotifinin önünde duruyoruz. Bu proje Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek en önemli projelerden bir tanesi. Türkiye'de ilk defa bir ana hat lokomotifini elektrikli olarak yerli ve milli ana hat lokomotifini tasarladık. Üretimini gerçekleştirdik.

Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız raylara indirmiş olacak. İsmini verecek. Burada testleri tamamlandıktan sonra bu ana hat lokomotifi artık Türkiye'de ve yurt dışında kullanılmaya başlayacak.

Dünyada karbonsuzlaştırmayla birlikte önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Biz bu projeyi tamamladıktan sonra artık şunu biliyoruz bu tip ana hat lokomotiflerini yurt dışından almak yerine Türkiye'den tedarik edebileceğiz.