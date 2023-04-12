CHP kanalı Tele 1’de koalisyon ortağı İYİ Parti’ye sert sözler! Merdan Yanardağ: İYİ Parti Türkiye’nin geleceğinde rol oynayamaz

"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

CHP ve İyi Parti'yi eleştiren İnce, "TELE 1, Halk TV ve KRT'nin partilerden para aldığını iddia etmişti. İnce, bugün yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." demişti.

"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET BAKALIM ALMADIĞINA!"

Muharrem İnce bu kez sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda Yanardağ'a seslendi. İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" dedi.