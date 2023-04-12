CHP kanalı Tele 1'de koalisyon ortağı İYİ Parti'ye sert sözler! Merdan Yanardağ: İYİ Parti Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamaz
Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi sürece damga vurmuştu. Akşener masadan kalkması sonrası CHP medyası tarafından topa tutulurken Tele 1 yayınında Merdan Yanardağ Akşener'e sert sözlerle yüklenmişti. Yanardağ son yayında yine Akşener'e yüklenirken İYİ Parti'nin Türkiye geleceğinde rol oynayamayacağını ifade etti. İşte detaylar...
Seçimlere kısa bir süre kalırken Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra geri dönmesi damga vurdu.
"ELEŞTİRİLERİ GERİ ÇEKMEDİK ASKIYA ALDIK"
Yaşanan bu süreçte İYİ Parti'ye yoğun eleştirilen gelirken CHP medyası masadan kalkan Akşener'i adeta topa tuttu.
CHP kanalı TELE 1'de Merdan Yanardağ "Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış." ifadelerini kullandı. Yanardağ "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde." ifadeleriyle Akşener'e yüklendi.
"İYİ PARTİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE ROL OYNAYAMAZ"
CHP yandaşı Tele1'den Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'ye yönelik eleştiriler devam ederken Merdan Yanardağ yine Meral Akşener'i hedef aldı. Yanardağ "İYİ Parti'nin bize kin güttüğü ve ambargo uyguladığı açık. Bu ambargoyu uygulamaya kalkışanların Türkiye'nin geleceğinde önemli, demokratik bir rol oynayabileceğini de hiç sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.
"SEN MANGIRSIN MANGIR"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın Her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia ederek "Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına! Sen mangırsın, mangır!" demişti.
"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"
CHP ve İyi Parti'yi eleştiren İnce, "TELE 1, Halk TV ve KRT'nin partilerden para aldığını iddia etmişti. İnce, bugün yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." demişti.
"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET BAKALIM ALMADIĞINA!"
Muharrem İnce bu kez sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda Yanardağ'a seslendi. İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" dedi.
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